December 14-től vetítik a hazai mozik a Wonka című filmet, ami Roald Dahl híres mesehősének és csokigyárának eredettörténetét mutatja be, nekünk pedig kiváló alkalmat szolgáltat, hogy listára gyűjtsük a kedvenc csokis mozgóképeinket.

Charlie és a csokigyár (1971, 2005)

A csoki és a mozi kapcsolatának leghíresebb példája a Charlie és a csokigyár című mese, ami Roald Dahl könyve nyomán költözött többször is a filmvászonra, a gyerekek és édesszájú felnőttek legnagyobb örömére. Hisz ki ne álmodna olyan lehetőségről, hogy ellátogathasson a világ leghíresebb csokigyárába, és ott kedvére válogathasson bármiből? Öt kiválasztott kissrác lesz a legendásan különc Willy Wonka vendége a nevezetes mesében, ebből a különös kanyarokat vevő történetből pedig előbb a legendás komikus Gene Wilder, majd egy modern verzióban Johnny Depp főszereplésével is emlékezetes filmváltozat született.

Pom Pom meséi (1980-1984)

A magyar mozgóképnek is megvan a maga csokiimádó karaktere, aki nem szeret más, épp csak „a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon". Csukás István mesehőse, a madár Gombóc Artúr a fogyókúrázást is csokival képzeli el, ennek viszont az a következménye, hogy az afrikai vándorutat is tömegközlekedési eszközökkel kell(ene) megoldania.

Forrest Gump (1994)

„Az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Az ember nem tudhatja, mit vesz belőle." Az egész filmet meghatározó tételmondatban is főszereplő, és a cselekményének elmesélése is egy doboz csokoládé kínálásával indul, így nyugodtan állíthatjuk, hogy a kilencvenes évek eme klasszikussá nemesedett filmremeke igazából csokialapokra épült.

Csokoládé (2000)

A csokoládé mindig a szükséges táplálékon túli ínyencséget, a testi örömöket, az élet élvezetét jelenti, ez pedig bizonyos esetekben akár az érzékiség és a szabadság szimbóluma is lehet. Mint például akkor, ha egy konzervatív francia kisvárosban egy bevándorló fiatalasszony csokoládéboltot nyit a helyiek legnagyobb megdöbbenésére, sőt nem átall még szerelmi viszonyba is keveredni egy vándorcigány férfival. Juliette Binoche karrierjének egyik legikonikusabb alakítása a szívdöglesztő Johnny Depp oldalán máig ínycsiklandó filmcsemege.

Harry Potter és a bölcsek köve (2001)

J. K. Rowling regényei és a Harry Potter-filmek világában az izgő-mozgó, sőt ugrándozó csokibéka egy létező édesség, amit még csak nem is az íze miatt kedvelnek a legjobban, hanem mert a csomagolásában mindig található egy varázsló vagy boszorkány képe, amiket gyűjteni lehet amolyan mágikus sportkártyák mintájára. Harry Potter már az első filmben, a leendő iskolájába vezető vonatúton megismerkedik ezzel a különös finomsággal.

Wonka (2023)

Már említettük Willy Wonkát a Charlie és a csokigyár-filmek kapcsán, és az ő figurája elevenedik meg a mozivásznakon december 14-től is. Ez azonban még nem az a Willy Wonka, akit a Roald Dahl-meséből ismerhetünk, és részben pont arról szól a történet, hogyan lett belőle a világ leghíresebb csokigyárosa. Ebben az igazi karácsonyi családi moziélményt ígérő zenés filmben most a fiatalkorának kalandjait ismerhetjük meg Hollywood új csillaga, Timothée Chalamet közreműködésével.