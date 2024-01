Félbetört karrier

A tragikus hirtelenséggel elhunyt színész jóképű tinisztárként kezdte, majd olyan művésszé vált, aki már pusztán azzal felkeltette az érdeklődést egy-egy film iránt, hogy szerepet vállalt benne.

Az ausztrál származású színész a perth-i Guildford Grammar Schoolba járt. Itt adódott az első lehetősége színpadra lépni Péter Pán szerepében, mindössze 10 évesen.

Ledger a 2000-es évek elején vált ismertté, az egyik korai kiemelkedő szerepe a „10 dolog, amit utálok benned" (10 Things I Hate About You) című romantikus vígjátékban volt, ahol Julia Stiles partnere volt.

Érdekesség A 10 dolog, amit utálok benned című film castingján Heath Ledger mellett Ashton Kutcher és Josh Hartnett is szembeszállt egymással a főszerepért. Végül hármuk közül Heath nyerte el Patrick szerepét.





Emellett szerepet játszott olyan filmekben, mint a „Brokeback Mountain" (2005), ahol homoszexuális cowboyt alakított, és ezzel meg is kapta második Oscar-jelölését. Más ismert munkái közé tartozik a „Casanova" (2005) és a „A titánok harca" (Clash of the Titans) (2010).



A Gyilkos-Joker

A legikonikusabb alakítása a Batman-univerzum gonosztevőjeként, a Jokereként volt Christopher Nolan „A sötét lovag" (The Dark Knight) című filmjében (2008). A 81. Oscar-gálán posztumusz ítélték oda neki a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat élete utolsó befejezett alakításáért, Joker szerepéért.

Magánélet

Ledger a Túl a barátságon című film forgatása közben találkozott először Michelle Williams színésznővel, akitől később megszületett kislánya, Matilda Rose.

A kislány 2005 végén született meg, így mindössze két évig láthatta az édesapját. Egy korábban adott interjújában elmondta: Michelle egyik alkalommal megsérült a forgatáson, ezután pedig egyre több időt töltöttek egymás társaságában. „Mindig ott volt bennem, hogy vigyáznom kell rá" - fogalmazott. A zseniális színész bizonyára nagyon boldog lenne, ha látná, hogy lánya, Matilda mennyire hasonlít rá. A büszke anyuka korábban azt nyiltkozta a Vogue-nak, hogy minden alkalommal, amikor hiányzik neki Heath, csak ránéz a lányára.