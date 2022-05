Idén januárban volt tizennégy éve, hogy tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű ausztrál színész, Heath Ledger. A posztumusz Oscar-díjas sztárnak nem sokkal a halála előtt született meg kislánya, aki most újabb testvért kaphat.

Ledger és exfelesége, Michelle Williams 2004-ben ismerkedtek meg és három évig éltek együtt. Kapcsolatukból egy kislány született, aki hároméves sem volt akkor, amikor édesapja tragikusan fiatalon, mindössze 28 éves korában elhunyt. Michelle Williams a tragédia után többször is megpróbálta újrakezdeni, de csak több mint tíz évvel később talált rá az igazi nagy szerelemre.

Michelle már két éve él boldog házasságban Thomas Kail színházi rendezővel és 2020-ban született meg első közös gyermekük, Hart. A színésznő most újabb örömhírről számolt be, ugyanis egy interjúban adta hírül, hogy ismét várandós. Heath Ledger lányának, a most 16 éves Matildának így már két testvére lesz, azt azonban még nem tudni, hogy egy fiúval vagy lánnyal bővül-e a család – írta meg a hírt a Blikk.