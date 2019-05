Rengetegen szeretnék meghódítani a Mount Everestet, ami miatt torlódás alakult ki: a sorban állás pedig eddig 10 halálos áldozatot követelt.

Összesen 10 halálos áldozatot követelt a Mount Everesten kialakult torlódás. Ez a hegymászás egyik legforgalmasabb időszaka, nagyon sokan próbálkoztak meg most felérni a csúcsra, de sajnos sokan életüket vesztették. A mászás utolsó szakaszán, amelyet a leghalálosabb zónának is neveznek, sor alakult ki, az oxigénhiányos viszonyok pedig sorra szedik az áldozataikat.



A 10. elhunyt mászó a 44 éves brit Robin Haynes Fisher volt. A serpák is panaszkodnak a tömegre, a legnagyobb problémának azt látják, hogy sokan extra oxigénpalack nélkül vágnak neki a csúcstámadásnak, ami ebben a torlódásban életveszélyes.

Úgy vélik, a jó időjárási viszonyokon túl azért van most olyan sok hegymászó egyszerre ugyanazon a helyen, mert Kína korlátozta az engedélyek kiadását a tibeti oldalon, ezért Nepál felől sokkal többen próbálkoznak – írja a New York Times.