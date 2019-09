Egy csónakban vészelte át a hurrikánt Király Viktor és családja

Az énekesnek kétszer is át kellett élnie a hurrikán borzalmait, nem máshol, mint a nyílt óceánon egy hajón vesztegelve.

Nem éppen a nyaralás és a pihenés a kedvenc kikapcsolódási formája Király Viktornak, aki jobban szereti, ha munkával, mozgalmasan telnek a mindennapjai.



„Általában úgy indulok neki a nyaralásnak, hogy a tennivalókra koncentrálok és arra, mikor jövök vissza. Két napra vagyok kalibrálva, abba már beleszámítom az utazást is. A harmadik naptól már kevésbé érzem jól magam, a munkán agyalok, hogy milyen fellépéseim lesznek. Csodálattal nézem azokat az embereket, akik két-három hétre mennek nyaralni. Én nem ez a típus vagyok. Ha hosszabb útra megyünk, magammal viszem a gitáromat is, hogy a zene ne hiányozzon annyira" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban Király Viktor, akinek gyerekkori emlékei sem a legjobbak, már ami a nyaralást illeti.





„Volt jónéhány családi nyaralásunk, de valahogy a rossz emlékek erősebben maradtak meg. Rendszeresen jártunk Cancunba nyaralni, nagyon klassz volt, de az a hely egyet jelent nekem a hurrikánnal. Épp egy halászhajóval indultunk el egy szuper hajókázásra, amikor lecsapott a vihar. Élet-halál helyzet volt, ez nagyon megmaradt bennem. Kétszer is átéltem ezt, a tág családi körrel New Yorkból a Bermudákra hajóztunk. Zseniális volt, de ott is lecsapott ránk a hurrikán. Elég maradandó élmény mindegyik" – emlékezett vissza a történtekre Király Viktor.