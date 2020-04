Ez a kiegészítő mozgásforma gyakran háttérbe szorul - sajnos azoknál is, akik rendszeresen végeznek valamiféle testmozgást. Valószínűleg sokan nem is tudják, hogy milyen jótékony hatása van annak, ha edzések után / csak úgy, egy kis bemelegítést követően 10-15 percet lazítunk, nyújtunk, amiben most Jónás-Fejes Flóra gyógytornász és manuálterapeuta lesz a segítségedre. Egy kellemes zene kíséretében igazán jó kikapcsolódás tud lenni egy rövid nyújtás, melyet könnyedén otthon is el tudunk végezni.