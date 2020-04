Most, hogy az emberek próbálnak minél kevesebbszer kimozdulni, egyre többen igyekeznek otthon elkészíteni a péksüteményeket is. Íme, egy garantáltan működő recept Kálci, a gasztroblogger anyuka konyhájából, azoknak, akik a kenyeret is saját maguk akarják megsütni. Ez a 20 perces kenyér. Minden mozzanat után 20 perc telik el, így könnyen megjegyezhető.

dagasztás

20 perc kelesztés

megint 20 perc kelesztés

formázva is 20 perc kelesztés

20 perc sütés 250 fokon

20 perc sütés 230 fokon

pirítás 230 fokon

Hozzávalók:

65 dkg (650 g) BL 55, búzafinomliszt

1 ek búzasikér (20 g) (bioboltban, herbáriában, nagyobb szupermarketekben kapható, de elhagyható, ha jó minőségű a lisztünk)

10-15 g (2-3 teáskanál) só – A teáskanál az a legnagyobb kiskanál, amit a fiókban találsz

2,5 dkg (fél kocka) friss élesztő

3,5 dl (350 g) szénsavmentes ásványvíz vagy állott csapvíz – A csapvíz klórtartalma gátolja az élesztő munkáját

30 g olaj (amilyet szeretnél, napraforgó, oliva stb....)

Recept:

Belemérjük egy edénybe a lisztet. A lisztbe belekeverjük a sót és a sikért. Bedobjuk a mikróba 30 mp-re, hogy átmelegedjen, majd megkeverjük.

Belemorzsoljuk az élesztőt a közepébe.

A vizet megmelegítjük a mikróban olyan melegre, hogy jó érzés legyen az ujjunkat beledugni. (Nem tesz jót az élesztőnek, ha túlságosan meleg vagy hideg vízbe tesszük.)

Ezt ráöntjük az élesztőre. Belemérjük az olajat is.

Kidagasztjuk a tésztát, majd letakarjuk egy tiszta konyharuhával és hagyjuk kelni 20 percet.

Ekkor kicsit átgyúrjuk és megint hagyjuk 20 percig kelni.

Amikor letelt az idő, akkor kiborítjuk a pultra és kilapogatjuk jó laposra.

Most jön a vekni formázása. Fontos, hogy NE LEGYEN SZOROS, szóval csak lazán tekerjük fel.