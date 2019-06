A Margit hídnál megtalált nő is a hajó utasa volt.

A 2019. június 3-án délután a Margit hídnál, a Dunából kiemelt holttest azonosítása megtörtént, az eddig eltűntként keresett nő a hajóbaleset kilencedik dél-koreai áldozata.

A hatóságok továbbra is keresik az eltűnteket a Duna teljes déli szakaszán.



A 2019. június 3-án délelőtt Hartán, a Dunában talált holttest azonosítása is megtörtént tegnap este, az eddig eltűntként keresett koreai férfi is a hajóbaleset áldozata.