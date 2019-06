A Duna magas vízállása miatt még mindig nem tudták kiemelni az elsüllyedt Hableány turistahajó roncsait. A hajótestben még mindig lehetnek holttestek, ami még bonyolultabbá teszi a mentést.

Két holttestet találtak szerdán a mentőcsapatok, ők is az elsüllyedt Hableány turistahajó utasai voltak. A Népszigethez megérkezett az 1980-ban épült Clark Ádám úszódaru is, amely képes lenne kiemelni a Hableányt a víz mélyéről. A hajó már egy hete fekszik a hullámsírban.

Pintér Sándor a nemzetbiztonsági bizottság ülése után azt mondta, az is egy lehetőség, hogy nem a Margit híd előtt emelik ki a hajót a vízből – írja cikkében a Blikk. A roncsot annyira emelnék meg, hogy biztonságos helyre vontassák, ahol a búvárok már dolgozhatnak rajta.

Bencsik Attila, a Magyar Hajózási Országos Szövetség alelnöke több lehetőséget is valószínűnek tart. Mint mondta: elméletben lehetséges a víz alatti vontatás, ám a Duna medre nem sík terület. Az is előfordulhat, hogy vontatás közben kettétörik. Feltehetően a hajótestben is vannak még holttestek, így kegyeleti okokból is kétséges a vontatás. A nyílászárók kitörhettek, így vontatásnál sérülhetnek a holttestek.

A Clark Ádám úszódaru kapitánya, Gyenei Gyula azt nyilatkozta, a biztonságos kiemeléshez 420 centis vízállás szükséges, a Duna most 460 centi.

Mint mondta: először búvárok merülnek majd le, hogy a roncs alá húzzák a köteleket, amelyek végét az úszódaruhoz rögzítik, ez a művelet legbonyolultabb része. A mentés sikere attól is függ, hogyan viselkedik a hajó, amikor elszakad a folyó fenekétől.