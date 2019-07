41 ezer éves kiolvadt fonálférgek keltek életre

A fonálférgek kivételesen hosszan tartó hibernáció után képesek voltak visszatérni az életbe.

A kutatók számára eddig sem volt ismeretlen, hogy baktériumok képesek újra életre kelni egy hosszú hibernáció után, de az egyik legutóbbi felfedezés megkérdőjelezte azt, amit eddig az élet határairól tudtunk.

A Tennesseei Egyetem mikrobiológusa, Tatiana Vishnivetskaya a kanadai sarkvidék jegébe fagyott mikroszkopikus teremtményeket hozott vissza az életbe, de legnagyobb meglepetésére apró fonálférgek is életre keltek. Ezek az aprócska, egyszerű teremtmények legalább 41 ezer évesek.