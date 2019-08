A kánikula ellenére kiváló a nagy tavak vízminősége – hangzott el az M1 aktuális csatorna szombat esti Híradójában.

A Balatonból minden héten öt helyen, Siófokon, Balatonszemesen, Szigligeten, Keszthelyen és a Zala torkolatánál vesznek mintát a vízügyi szakemberek. Kóbor István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság laboratóriumi vezetője azt mondta, a tó vize fürdőzésre, horgászásra, vízi sportokra egyaránt alkalmas.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője arról is beszélt, hogy a Balaton vízminőségét javító fejlesztések eredményeképpen a tó napjainkban már hosszabb távon is képes ellenállni az egyre melegebb nyarak okozta veszélyeknek.



Az M1-en azt mondták: a vízügyi szakemberek a Velencei-tó és a Tisza-tó vízminőségét is folyamatosan figyelemmel kísérik. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az ország nagy tavainak vízminősége a kánikulai időszakban is kiváló.