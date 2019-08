Újabb vádpontok miatt az illetékes New York-i bíróság január 6-ra halasztotta a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein két hét múlva esedékes bírósági tárgyalását.

A két újabb vádpont ügyében New Yorkban hétfőn tartott meghallgatáson a bukott filmmogul nem vallotta bűnösnek magát. Donna Rotunno, Weinstein egyik ügyvédje a meghallgatás után közölte, hogy az újabb vádpontok ejtését fogják kérni, mivel azok "gyenge" lábakon állnak.

Az ügyészek szerint az újabb vádpontok Annabella Sciorra színésznő esetét érintik, aki azt állítja, hogy Weinstein megerőszakolta őt 1993-ban.

Az ügyészek el akarják érni, hogy az HBO Maffiózok című sorozatából közismert színésznőt is vonják be tanúként a tárgyalásba, hogy egyértelműen bizonyítani tudják a szexuális erőszak vádját.

Sciorra ügyét nem lehet a tárgyaláshoz kapcsolni, mert olyan régen történt, hogy New York állam jogrendje szerint elévült. Gloria Allred, Sciorra ügyvédje közölte, ügyfele hajlandó tanúskodni, és bírálta a vádlott ügyvédeit, mert azok megpróbálják megakadályozni a színésznő tanúskodását.

Weinstein ügyvédjei azt is el akarják érni, hogy ügyfelük tárgyalását a nagy érdeklődésre való tekintettel helyezzék át New Yorkból az állam másik városába.



A 66 éves Weinsteint azzal vádolják, hogy 2013-ban megerőszakolt egy nőt és 2006-ban szexuális aktusra kényszerített egy másik nőt. Ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Weinstein letartóztatása óta következetesen tagadja, hogy részt vett volna bármilyen nem közös megegyezéssel létrejött szexuális aktusban. Egymillió dolláros óvadék ellenében szabadlábon várja tárgyalását.