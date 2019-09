A hétvégén is meleg, napsütéses idő várható. Pénteken helyenként 29 fok is lehet, vasárnap viszont a leghidegebb órákban akár 5 fokig is hűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.