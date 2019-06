A cipők kimosása sok időt megspórol, de nem mindegy, hogy hogyan csináljuk: ezeket a szabályokat kövesd.

A mosógép elvégzi helyettünk a cipők tisztítását, de nem mindegy, hogy csináljuk. Nem lehet minden cipőt ugyanis bedobni a gépbe: a bőrből készült lábbeliket például tilos. Nagy eséllyel károsodnak ugyanis a mosás és centrifuga alatt, ahogy a szatén vagy selyemből készült vagy azzal díszített lábbelik is.

A többi cipőt pedig nem árt előkészíteni: érdemes átdörzsölni, és a nagyobb szennyeződéseket eltávolítani a szövetről és a talpról is. Fontos védeni a cipőket: mosózsákot is használhatunk, hogy védjük a cipőt a dobtól, de ha az nincs, egy párnahuzat is megteszi. Hogy elkerüljük a ütődést, törölközőket is dobhatunk a cipő mellé. 30 foknál nem szabad magasabb hőmérsékletet beállítani, és még véletlenül sem szabad szárítógépet használni.