A föld sorsa a kezünkben van, a mi döntésünk, hogy elpusztítjuk vagy megmentjük. Nem csupán a szelektív hulladékgyűjtéssel és az egyszer használatos műanyagok elhagyásával tehetünk hosszú távon jótékonyan a bolygónk egészségére. Csökkentsd otthonod energiafelhasználását, és tedd a lehetőségeidhez mérten környezetbaráttá.

A nyílászárók nem csak a rovarok és a zaj ellen védenek!

Télen a fűtés, nyáron a hűtés, azaz a klimatizálás szempontjából fontos, hogy az ablakok és az ajtók a lehető legjobban záródjanak. A már felfűtött vagy épp lehűtött levegő így nem tud kijutni, az ellentétes hőmérsékletű pedig nem képes erőszakosan behatolni. Ezzel nagyban csökkented a gáz-, áram- és egyéb energiaköltségeidet, valamint az ilyenfajta erőforrások felhasználását.

Építkezésnél, felújításnál gondolj a szigetelésre!

Az imént levezetett okok miatt érdemes a szigetelésre is kellő hangsúlyt fektetni, hiszen a hőátadás a falakon és a tetőn keresztül is megtörténhet. A megfelelően kiválasztott szigetelőanyag hosszú távon segít ezt a minimumra csökkenteni, valamint karcsúbbá varázsolja az energiaszámládat is.

Zöld szülő, zöld gyerek - Így neveld környezettudatossá a gyerekedet!

Mint a nevelés minden területén, a környezettudatos szemlélet kialakításában is elsődleges szempont a példamutatás. Papolhat az ember klímaváltozásról meg szennyezett levegőről, ha közben többkilónyi szemetet termel a nap során, folyamatosan kényszervásárlásokkal tölti az idejét, vagy mindenhová autóval jár. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a jó és a rossz példa egyaránt ragadós. Így aztán nincs más választásunk, nekünk magunknak kell megmutatnunk azokat a megoldásokat, amelyekkel tovább életben tartható a bolygó. Olvasd tovább!

Figyelj a fényekre!

Ne hagyd a lámpákat hosszabb ideig felkapcsolva, mint amennyire valóban szükséges, tehát ha nem tartózkodsz az adott helyiségben, egészen nyugodtan nyomd meg a kapcsolót. Azokban a lámpákban, amelyeket azonban rendszeresen és sokáig használsz – például a nappaliban, gyerekszobában –, cseréld ki az égőket energiatakarékos változatokra.

Ne dőzsölj a vízzel!

A csöpögő csapot – ha erősebb mozdulatra sem záródik el teljesen – javíttasd meg vagy cseréld ki, a fürdőkád teleengedése helyett válaszd inkább a gyors és hatékony tusolást, a fogmosásnál, sminkeltávolításnál, mosogatásnál ne folyasd feleslegesen a vizet, tegyél a hűtőbe csapvizet – így nem kell hosszasan folyatnod, míg valóban hideg jön fel a csövekből, használj kettős öblítésű WC-tartályt satöbbi. Számtalan módja van, hogy az ivóvízpazarlásnak véget vess, amivel azt az energiát is „megtiszteled", ami a tisztításához kell.

Az ilyen egyéni erőfeszítések nem jelentenek megszokhatatlan és kényelmetlen változásokat a mindennapjaidban, de a „sok kicsi sokra megy" elv mentén haladva, ezekkel mégis sokat teszel a földért és a jövő generációjáért.