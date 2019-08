Mikor cserélted le utoljára a mosogatószivacsot vagy a párnádat? Vélhetőleg számtalan olyan dolgot őrzöl otthon, aminek a cseréje már rég időszerű lenne, de elfelejtetted, vagy épp nem is tudtál róla. Az itt található lista remek kiinduló ahhoz, hogy leszámolj a már túlhasznált háztartási kellékeiddel!

Konyha

Mosogatószivacs – 2-4 hetente ajánlatos lecserélni, de ha naponta többször is használod, úgy ez az idő akár a felére is csökkenhet. Érdemes pár naponta fertőtleníteni és minden mosogatás után alaposan kimosni belőle a vegyszereket, ételmaradékokat, ezzel is megnövelve az élettartamát.

Vízszűrő – A kancsós vízszűrő szűrőjét kéthavonta ajánlott cserélni.

Mikrohullámú sütő – Egy ilyen készülék átlagosan tíz évig működik optimálisan. A rendszeres ellenőrzés viszont mindenképp ajánlott: tömítések, recsegő hangok, melegítési idő megnövekedése.

Fürdőszoba

Törülközők – Ezeket kétévente ajánlott lecserélni, de a régieket még véletlenül se dobd ki! Adományozd oda például egy állatmenhelynek.

Csúszásgátló – A kádba, tusolóba letehető csúszásgátló 1 év alatt – még rendszeres tisztítás mellett is – annyira hajlamossá válik a penészedésre, hogy kénytelen leszel megválni tőle.

Fürdőszobaszőnyeg – Hetente érdemes mosni és pár évente lecserélni.

Hálószoba

Lepedő – 2-3 év alatt annyira elkopik – főleg, ha gyakran mosod –, hogy az alvás minősége miatt le kell cserélned.

Párna – Körülbelül 3 év alatt elveszíti azt a fajta tömörségét, amivel kellő alátámasztást nyújt a nyaknak. Épp ezért érdemes újat venned, ha reggelről reggelre fáradtan, fájó nyakkal ébredsz.

Matrac – Egy jobb minőségű matrac 10-12 évig őrzi meg az optimális tartását, de a régebbi típusokat akár 7 évente is ajánlott cserélni.