Bárki megvásárolhatja azt a Los Angeles-i házat, amelyben Meghan Markle az exférjével élt.

Eladó Meghan Markle korábbi Los Angeles-i otthona – számolt be róla a Vogue Australia. A régebben színésznőként tevékenykedő hercegné Amerikában is mesés körülmények között élt, és fényűző lakásába most bárki beköltözhet, akinek van több mint 500 millió forintja.

Meghan egyébként két éven keresztül exférjével, Trevor Engelsonnal lakott itt.

A ház nagyon tágas, négy háló- és három fürdőszoba is helyet kapott benne. Mutatjuk, hogyan néz ki!