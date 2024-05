Rendszeres vendég Honti Edit beauty specialista szalonjában Nyertes Zsuzsa, aki egy igen hatékony eljárás miatt szokta felkeresni a szakembert.

Nyertes Zsuzsa odafigyel a külsejére

Forrás: Hot Beauty magazin

– A kezelés lényege, hogy a speciális kozmetikai készítményeimet egy általam fejlesztett különleges arclifting-masszázzsal juttatom be – kezdte Edit. – Három csoportra osztom, hogy kiknek ajánlott. Az elsőbe azok tartoznak, akik teljesen naturálisak, vagyis semmilyen beavatkozást nem alkalmaztak rajtuk. A másodikba azok, akik már átestek kisebb esztétikai beavatkozásokon, például hialuronsavas ráncfeltöltésen; náluk az elért eredmény időtartamát lehet kitolni. A harmadik csoport a komoly beavatkozáson átesetteké, mert hiába a műtét, a gravitáció egy idő után újra hatni kezd. Ezen is tudunk segíteni – sorolta a szakember.

Kombinálható, természetes eljárást vesz igénybe Nyertes Zsuzsa

A kezelés tulajdonképpen bármilyen esztétikai eljárással kombinálható, sőt akár mezoterápiával is kiegészíthető. Ám például aki implantációs kezelés alatt áll, annak nem javasolt, mert a masszázs ezen módszer esetében nem simogatást jelent, hanem határozott, erőteljes mozdulatokat.

Én az első csoportba tartozom, semmim nincs feltöltve vagy felvarrva

– vette át a szót Zsuzsa. – Edit technikájának köszönhetően szépen öregszik az arcom, mert természetes úton, természetes hatóanyagokkal tartja fiatalon, és ellestem néhány mozdulatát, így az itt is használt krémekkel otthon is tudom ápolni a bőrömet – mondta a színésznő.

Gyors kezelés, azonnali hatás

A kezelés időtartama attól függ, hogy a vendégnek mennyi ideje van. Lehet akár 30 perces is, és az eredmény akkor is azonnal látható.

– Akár az arc egyik felét is kezelhetjük előbb, és a vendég maga is meggyőződhet az azonnali változásról. A bőr ugyanúgy letapadhat, mint az izmok; a határozott mozdulatokkal ezt a tapadást szüntetem meg, így jobb lesz az oxigén- és vérellátás, ráadásul a hatóanyagok át tudják járni az egész bőrt – árulta el a beauty specialista. – A vendég a kezelés végén úgy érzi, mintha fel lenne töltve az arca, és ez látszik is.