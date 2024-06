Szőrtelenítés nyáron - mire érdemes figyelnünk?

Legyen szó borotválásról, gyantázásról vagy lézeres szőrtelenítésről, fontos tudni, melyik módszer illik leginkább a bőrödhöz és életstílusodhoz. Cikkünkben tippeket adunk a szőrtelenítés kapcsán, hogy magabiztosan élvezhesd a nyári napokat.

Az otthoni szőrtelenítés fokozott odafigyelést igényel

A szőrtelenítés alapja: tiszta és száraz bőrfelület!

A nyári szőrtelenítés kulcsa a tiszta bőrfelületen felül az ideális módszer kiválasztása és szőrtelenítés után a bőr megfelelő ápolása. Mindig figyelj a higiéniára!

Közvetlenül napozás, szolárium, szauna, vagy wellness program előtt és után nem ajánlatos nekiállni a szőrtelenítésnek.

Mivel minden ilyen beavatkozás mikró hámsérüléseket okoz, kellő odafigyelés nélkül szőrtüsző gyulladást, kisebesedést, pigmentfoltokat, a szőrszálak benövését okozhatja.

Ne nyáron kezdj kísérletezni!

Nyáron a bőrünk egyébként is fokozottabban van igénybe véve, tehát, ha még nem gyantáztunk soha, akkor első alkalommal inkább célszerű szakemberhez fordulni, mint otthon nekiállni. A kozmetikusok speciális, egyénre és szőrtípusra szabott ajánlást adnak majd. Esetenként ajánlhatnak számunkra olyan professzionális termékeket is, amelyek csak kozmetikai szalonokban beszerezhetők. A drogériákban is rengeteg elő és utóápoló, nyugtató, szőrnövekedést gátló termék kapható, természetesen ezek közül is érdemes beszerezni néhányat, ha a későbbiekben otthon szeretnénk majd szőrteleníteni. Fontos, hogy az első szőrtelenítés előtt tájékoztassuk a kozmetikusunkat az esetlegesen korábban előforduló negatív bőrreakciókról, allergiákról.