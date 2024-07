Pigmentfolt és rosacea: érdemes tisztában lenni a két elváltozás közti különbséggel, hogy ha valamelyik megjelenik nálunk, akkor tudjuk, hogy mit kell tennünk, mire szükséges ügyelnünk bőrünk védelme érdekében. Ebben dr. Csernus Krisztina bőrgyógyász, kozmetológus nyújt segítséget.

Pigmentfolt és rosacea: komoly különbségek vannak a két elváltozás között, de mindkettővel érdemes foglalkozni

Forrás: Shutterstock

Óvakodjunk a napfénytől!

Pigmentfolt

Bőrünk hámrétegében találhatóak a pigmentsejtek, vagyis a festéksejtek. Ezek határozzák meg, hogy milyen színű a szemünk, a hajunk és a bőrünk. De emellett a védelmünket is szolgálják, ugyanis óvnak minket a nap káros sugaraitól. Ennek köszönhető, hogy amikor napozunk, lebarnul a bőrünk.

– Akkor alakulnak ki a szabálytalan alakú és méretű pigmentfoltok, amikor valamilyen okból a pigmentsejtek túl sok festékanyagot termelnek.

Az így kialakult foltok teljesen ártalmatlanok, maguktól halványulnak, amikor kevesebb napfény éri a bőrünket, de ha zavar minket, akkor speciális kozmetikumokkal elősegíthetjük ezt a folyamatot. Jellemzően az arcon és a karokon tűnik fel, de a test bármely részén előfordulhat – mondta dr. Csernus Krisztina.

Most akkor melyik? Májfolt, öregségi folt vagy pigmentfolt. Ezek gyakorlatilag ugyanazok, főként a méretük és a színük erőssége és a megjelenésük ideje határozza meg, hogy éppen minek nevezzük. Ha kisebb, de sötétebb, akkor májfoltként, ha nagyobb, de halványabb, akkor pigmentfoltként, ha idősebb korban alakulnak ki, akkor pedig öregségi foltként emlegetjük.

Hajlamosak vagyunk rá?

Mivel a hiperpigmentációra való hajlam lehet öröklött, nagyobb eséllyel jelennek meg rajtunk foltok, ha a szüleinknek is volt. Emellett növeli a kialakulásuk esélyét a túlzásba vitt napozás, mert az megzavarhatja a pigmentképződési folyamatot. Ha a barnás foltok egyszer már kialakultak a bőrünkön, akkor attól kezdve, ha bármikor – akár kis időre is - napfény éri a bőrünket, a foltok szinte azonnal sötétebbé válnak.

Ha ezt szeretnénk elkerülni, akkor mindig használjunk magas faktorszámú napvédőt, viseljünk kalapot, és szellős, de az egész testet védő strandruhát. A hormonok is közrejátszanak a foltok kialakulásában, nem véletlen, hogy gyakran a terhesség idején vagy a változó korban jelennek meg az első foltok a testünkön. Ugyanígy, a fogamzásgátló tabletta szedése is kiválthatja, hiszen az is hormonváltozást idéz elő.