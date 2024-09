Pamela Anderson nemet mondott a Baywatch-ra: túllépett élete azon szakaszán

A Baywatch dúskeblű fürdőruhás vízimentője már a múlté. Pamela Anderson jó ideje a természetes megjelenést helyezi előtérbe. Így aztán smink nélkül, jelent meg pénteken Spanyolországban is, ahol a San Sebastian Nemzetközi Filmfesztiválon promotálta új filmjét, a The Last Showgirlt.

Pamela Anderson smink nélkül érkezett a filmfesztiválra

Forrás: Northfoto

Pamela Anderson nem szerepel a dokuban

A San Sebastian Nemzetközi Filmfesztiválon vett részt Pamela Anderson. Az 57 éves színésznő tökéletesen és festetlen arccal állt a kamerák elé. Bár jó ideje így tesz, még mindig nagy feltűnést kelt puritánságával, hiszen a neve hallatára mindenkinek a Baywatch bombázója jut eszébe. Ráadásul az is kiderült, hogy a sztár visszautasította a lehetőséget, hogy szerepeljen a közelgő Baywatch dokumentumfilmben. A kétgyermekes anyuka, aki egykor merész ruháiról volt ismert, most konzervatívabb outfiteket választ, és teljes arculatváltáson ment keresztül. Anderson ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez volt az első lépése afelé, hogy elengedje azt a képet, ami kialakult róla, és amivel egyre nehezebben azonosult.