Tudtad? Ilyen gyakran kellene törölközőt és ágyneműt mosni

Ágyneműt mosni havonta is elég, vagy jobban járunk, ha inkább hetente lehúzzuk, és magas hőfokon kimossuk az ágyneműnket? Az ágynemű mosása kapcsán eltérnek a vélemények. De azzal mindannyian egyet érthetünk, hogy a jó alvás a hálószobában kezdődik, a frissítő zuhany pedig a fürdőszobában ér véget. Ezért érdemes kellő figyelmet fordítani arra, hogy a lepedőd, az ágyneműd és a törölköződ mindig frissen mosott és tiszta legyen. A textíliákkal kapcsolatban azonban gyakran felmerül a kérdés, milyen gyakorisággal is kellene cserélni és mosni őket. Mutatjuk a választ!

Ágyneműt mosni legalább hetente illő lenne, de legalább két hetente mindenképp

Ágyneműt mosni - pontosan ezért szükséges minél rendszeresebben

A nagy ágyneműhuzat kérdés

Szakértők szerint az ágyneműt hetente célszerű lecserélni. Még ha este tisztán is fekszünk be az ágyban, a gyakori izzadás, a kellemetlen szagok és az elhalt hámsejtek miatt ideális táptalaja lehet a baktériumoknak, kórokozóknak. Érdemes ilyenkor nemcsak az ágyneműhuzatot, de magát a takarókat, paplanokat és a párnákat is kitenni a friss levegőre szellőztetni. A megfelelő alváshigiénia elengedhetetlen része, hogy bizonyos időközönként – két-három évente - lecseréljük a párnákat és paplanokat.

Tipp: A fehér, sötét és a színes ágyneműhuzatot mindig válogasd szét és külön mosd a többi ruhádtól Ne töltsd túl a mosógépet, nehogy a szálak a túlzott súrlódás miatt károsodjanak Általában 30-40°C-on mosd ki a huzatokat, nehogy idő előtt tönkremenjenek Mindig nézd meg az ágynemű címkéjét, hiszen azon pontosan szerepel, hány fokon szabad mosni, illetve az anyagösszetételének is ott tudsz utánajárni Mosás után a huzatokat kifordítva tedd ki száradni - lehetúleg a szabad levegőre

Törölközőnk a baktériumok kedvenc helye

Ha a kéztörléshez, arcmosáshoz, illetve a fürdés utáni törölközéshez is ugyanazt használjuk, és nem rendelkezünk külön szárítóval, ideális ha 3-4 alkalom után szennyesbe dobjuk a törülközőt. Természetesen ezt az időt nagyon sok minden befolyásolja: reggeli zuhany vagy sportolás után használjuk. Ha a családtagokkal közösen használjuk a kéztörlőt, úgy azt szükséges gyakrabban, akár naponta kimosni. Ritkább cserét tesz indokolttá, ha radiátoron szárítjuk, melynek köszönhetően a törölközők sokkal hamarabb megszáradnak.