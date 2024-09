6. Amennyiben csak vízzel tisztítod meg az arcodat, tapasztalsz feszülést?

A – Semmi ilyesmit nem érzek

B – Az arcom szárazabb pontjain eléggé feszül ilyenkor

C – Ritkán

D – Állandóan ezt tapasztalom. Roppant zavaró!

Értékelés: Számoljd össze, hogy az A, B, C vagy D választ írtad-e fel a legtöbbször!

A legtöbb válasz A: Zsíros bőr

Mi jellemző rá?: A bőr mindenhol olajos, zsíros érzetű, gyorsan kifényesedik és csillog. Jellemző rá a tág pórusok, a pattanások és mitesszerek kialakulása.

Miként ápoljuk?: Ne essünk abba a hibába, hogy szárító hatású készítményekkel próbáljuk ellensúlyozni a bőr zsírosodását, mert azzal csak egy ördögi kört indítunk be! Nagyon fontos a megfelelő hidratálás, de a nehéz állagú termékek helyett keressük inkább a könnyed, például a géles vagy folyékony textúrákat. Emellett érdemes a kifejezetten zsíros bőrre való, mattító hatású verziókra vadászni.

A legtöbb válasz B vagy többféle: Kombinált bőr

Mi jellemző rá?: A kombinált vagy más néven vegyes bőrtípusnál a T-zóna okozza a legtöbb gondot ami gyakran zsírossá válik, míg az arc többi része normál vagy száraz. Problémát okozhatnak a mitesszerek, tág pórusok és esetleg a pattanások is. Előfordulhat, hogy az arc többi része vízhiányos vagy rosszabb esetben hámlik is.

Miként ápoljuk?: A T-zónára a zsíros bőrtípushoz hasonlóan könnyedebb állagú termékeket célszerű választani, de itt is fontos, hogy ne szárítsuk ki ezt a területet. Míg az arc többi részén akár gazdagabb állagú készítményeket is bevethetünk, amelyek kellően pótolják a nedvességet.

A legtöbb válasz C: Normál bőr

Mi jellemző rá?: Igazán szerencsés, aki ebbe a típusba tartozik, hiszen a bőrük kellemes tapintású, rugalmas. Általában nem kell küzdeniük a pattanásokkal, zavaró mitesszerekkel, sőt a szarkalábak is csak igen későn bukkannak fel először.

Miként ápoljuk?: A rendszeres és megfelelő bőrápolás itt is elengedhetetlen, de nincs szükség különösebb odafigyelésre. Azért a smart agingre, vagyis arra, hogy még a kialakulásuk előtt megelőzhessük a ráncokat érdemes kellő hangsúlyt fektetni, így sokáig megőrizhetik fiatalságukat.