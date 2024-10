5 tipp a lelapuló haj ellen – Ezeket próbáld ki, ha optikailag dús hajat szeretnél

Akár vékony, akár vastag szálú a hajad, rettentően dühítő, amikor bármit csinálsz, semmi tartása, csak rálapul a fejedre . Ennél még az is jobb, ha összekötöd, vagy felveszel egy sapkát. Szerencsére azonban több olyan módszer is létezik, amelynek a segítségével volument adhatunk a hajunknak és elkerülhetjük a lelapuló haj okozta bosszúságokat.

A lelapuló haj nagyon dühítő lehet, érdemes megfogadni a dús hatásra vonatkozó tanácsokat

Forrás: Shutterstock

Íme néhány jó tanács a lelapuló haj ellen

1. Hajvágásnál válaszd a dúsabb fazonokat!

Hajvágásnál válaszd a dúsabb fazonokat

Forrás: Shutterstock

Ha hosszú, egyenes szálú hajad van és azt szeretnéd, hogy hajad dúsabbnak hasson, nincs könnyű dolgod. Érdemes olyan frizurát vágatni a fodrászoddal, amely réteges, és kerülni az egyhosszú fazonokat – így több teltséget és élénkséget kölcsönözhetsz hajkoronádnak. Ha vékony a hajad, akkor ez különösen előnyös tipp lehet számodra, mivel vizuálisan teltebbé fogja varázsolni.

2. Használj megfelelő sampont és balzsamot!

Fontos a megfelelő sampon és balzsam használata

Forrás: Shutterstock

A 2 az 1-ben és a sérült hajra való samponok például gyakran túl nehezek és elősegítik a haj lelapulását. Válassz inkább könnyű textúrájú termékeket, amelyek erősítik a haj volumenét és nem nehezítik el azt. A haj megfelelő hidratálása nagyon fontos, azonban érdemes olyan magas minőségű, professzionális termékcsaládokból válogatni, amelyek nem csak erősítik és hidratálják, hanem könnyen formázhatóvá teszik a hajadat.

3. Professzionális hajhabot válassz!

Professzionális hajhabot használj

Forrás: Shutterstock

A jó minőségű hajhab használata kulcsfontosságú a megfelelő tartás elérése érdekében. Figyelj arra, hogy ne ragadós hajhabot válassz. Léteznek olyan termékek is, amik amellett, hogy tartást adnak, táplálják a hajad, valamint fény- és hővédelemmel is rendelkeznek.

4. Figyelj a szárításra!

Hajszárításhoz használhatsz nagyobb körkefét is

Forrás: Shutterstock

Fontos, hogy a hajszárítást törölközőszáraz hajjal, hajhab használata után kezdd el. Használhatsz tőemelő spray-t is, de ez is kizárólag professzionális termék legyen. A tőemelő poroktól óvakodj, ezeket maximum nyáron és nagyon ritkán használd; például, ha egy jeles eseményen veszel részt, és izzadsz; a mindennapi használat során nagyon káros lehet. A hajszárításnál előnyös, ha előre hajolva szárítod a hajad, vagy egy nagyobb körkefe, vagy diffúzor segítségével magasra emeled a hajad tövét. Ujjaiddal többször túrd át a hajad szárítás közben – ezzel is dúsabb hatást érhetsz el.