A mikrobob az ősz új hajőrülete

A bob hajstílust már Bette Davies színésznő is viselte

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Warner Bros

A bob hajstílust már Bette Davies színésznő is viselte, de híres volt bob frizurájáról Mary Quant divatterező is. Whitney Houston göndör bobja, Linda Evangelista magasra nyírt bobja és Jennifer Aniston tépett bob frizurája is divattörténelmi pillanatoknak számítanak.

A bob frizura mostanra ikonikussá tette néhány viselőjét, így Anna Wintourt is, aki nemcsak a Vogue magazin főszerkesztője, hanem egy nagyon híres bob viselő is.

Az ősz mikorbobja

Penélope Cruz

Forrás: Getty Images

Ahogy írtuk, az ősz beköszöntével sokan vágytak valami megújulásra, és sokan a mikrobob mellett tették le a voksukat. Gigi Hadid, Lily Colins, Elsa Hosk és Penélope Cruz csak néhány azok közül a hírességek közül, akik mikrobobra váltottak, viszont ők adták nekünk az inspirációt a változtatásra. A mikrobob azért is lett ilyen trendi, mert egy praktikus hajvágás. Kevés kezelést és formázást igényel, ha pedig mégis formáznád, akkor egyenesre is vasalhatod, de göndörítheted is.