Gyönyörű, dús szempilla smink nélkül - Az orvos elárulta, hogyan érhetjük el

Dr. Berg egy YouTube-videóban elmagyarázta: „A szempillák fehérjéből állnak, de nyomelemekre van szükség ahhoz, hogy egészségesek legyenek. Ha hiányoznak bizonyos nyomelemek, pusztító dolgok történhetnek a szervezeteddel. Amikor az emberek elveszítik a szempilláikat vagy elvékonyodnak, az egy bizonyos típusú prosztaglandin hiányára vezethető vissza. Ezt olyan dolgokkal lehet pótolni, mint a ricinolsav és cink, ez a két dolog a dús szempilla titka.”

Dús szempilla: a ricinolsav és a cink kettőse csodákat művel

Forrás: Shutterstock

Dús szempilla - segít a cink

Ha cinket szeretnénk szedni, az a legtöbb gyógyszertárban elérhető, de válasszunk minőségi készítményeket - javasolja az orvos.

A következő folyamatokhoz nélkülözhetetlen a cink:

Fehérjeszintézis: A cink létfontosságú a fehérjeszintézishez, ami elengedhetetlen az egészséges hajnövekedéshez.

Kollagén és kreatin: A cink részt vesz a kollagén és a kreatin képzésében, amelyek szintén elengedhetetlenek az egészséges hajnövekedéshez.

Androgéntermelés: A cink segít szabályozni az androgéntermelést, ami hatással van a haj növekedésére.

Szempillák újranövesztése: A cink kulcsszerepet játszik a szempillák újranövesztésében.

Azok számára, akik a cink előnyeit szeretnék kihasználni, oda kell figyelni az időzítésre. A szakértők azt javasolják, hogy vagy egy órával étkezés előtt, vagy két órával étkezés után vegyük be. Akkor vegyük be étkezés közben, ha gyomorpanaszokat tapasztalunk. Ha lehetséges, kerüljük a cink és a réz-, vas- vagy foszfor egyidejű szedését. Ha más ásványi anyaggal is kiegészítjük, akkor szedjük ezeket egymástól külön, kihagyva egy kis időt.