Őrült szépségtrendek a viktoriánus korszakból, melyek szerencsére a múlt homályába vesztek. Akkoriban viszont akadt néhány bizarr szépségtrend, ami annyira veszélyes volt, hogy több komoly balesetet is okozott, olykor erős fájdalommal, szédüléssel, eszméletvesztéssel járt, súlyosabb esetben akár halálhoz is vezetett. Ennek ellenére mégis rengeteg nő kipróbálta ezeket a korszakalkotónak hitt módszereket, amik jóval több bajt okoztak, mint amennyire hatásosnak bizonyultak. Jöjjön most néhány bizarr szépségtrend, amit volt idő, hogy teljesen komolyan gondoltak a hölgyek.

Őrült szépségtrendek, melyek szerencsére homályba vesztek

Forrás: Shutterstock

Őrült szépségtrendek – sötét titkokat rejt a viktoriánus hölgyek szépsége

Ólom, az arcfehérítő csodaszer

A középkori Európa uralkodói előszeretettel mérgezték magukat ólomtartalmú bőrfehérítőkkel. I. Erzsébet angol királynő himlő-túlélőként nem győzte takargatni hegeit, ezért is ragaszkodott annyira a makulátlan, hófehérre sminkelt arcához. A vastag rétegben felvitt fehérólom tartalmú sztárkozmetikumok népszerűsége az 1900-as évek elejéig kitartott, amíg az emberek rá nem jöttek, hogy az ólom valójában hajhulláshoz, a szövetek sorvadásához és lassú halálhoz vezet.

Arzén, a porcelán külsőért

Az ólom mellett a 19. században az arzénnel is kibővült a bőrfehérítő készítmények összetevőlistája. Miután viszonylag könnyen előállítható kémiai anyagról van szó, ami remekül keverhető ételbe vagy italba, igazán sokoldalúan használták az előkelő hölgyek. A viktoriánus korban örömmel csobbantak arzénos fürdővízbe a makulátlan szép bőr kedvéért, sőt a legjobb hatás elérése érdekében tabletta formájában is beszedték. A végeredmény persze halálos volt.

Az abnormális karcsúságot nyújtó fűzők tönkretették a belső szerveket is

Forrás: Shutterstock

Horzskő, az anyajegyek ellen

Míg ma már büszkén viseljük a szeplőket, és számtalan modell is azzal vált híressé, hogy arcát, és testét aprócska anyajegyek díszítik, addig a középkorban ezeket a kis bőrhibákat az ördög jelének tartották. A pöttyök és a hegek eltakarása érdekében veszélyes procedúráknak vetették alá magukat a korabeli nők: gyakran horzskővel próbálták leszedni magukról a barna foltokat, anyajegyeket, de az sem volt ritka, hogy vizelettel vagy ecettel mostak arcot.

Nadragulya, a kifejező tekintetért

A mai nők az igéző szemekért erős sminket, sötét szemceruzát vagy kontaktlencsét használnak. A középkorban viszont az előkelő hölgyek egy sokkal drasztikusabb módszerhez folyamodtak. A tudomány világában a szépen csengő Atropa belladonna névre hallgató növénynek, a mérgező nadragulya kivonatnak a levét csepegtették a szemükbe. Ez kitágította a pupillákat, a szem pedig csak úgy ragyogott tőle és jóval nagyobbnak tűnt. Gyakori használata vakságot okozott.