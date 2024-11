Karácsonyi mesék bekuckózós estékhez: minden advent vasárnapra egy

A karácsonyi mesék számtalan varázslatos emléket idéznek fel bennünk. Szerencsére rengeteg olyan gyönyörű, szívhez szóló alkotás létezik, amit egyszerűen nem tudunk megunni és akárhányszor újra nézzük, mindig jó kedvünk lesz, feldobódunk vagy épp meghatódunk rajta. A karácsonyi meséket illetően lehetünk 6, 18 vagy akár 40 évesek is, bizonyos részeket még felnőtt fejjel is imádunk, mert kedvesek számunkra, tele vannak szívszorító pillanatokkal, lélekemelő történetekkel és bájos, örömteli részletekkel. Mivel karácsony a szeretet legszebb ünnepe, ezért szerintünk pont ezekre a karácsonyi mesékre van szükségünk, hogy lélekben is rá tudjunk hangolódni az ünnepekre. Ráadásul ezek az alkotások elérhetőek a magyarországi streaming oldalakon is.

Karácsonyi mesék nélkül szinte elképzelhetetlenek az ünnepek

Forrás: Shutterstock

Karácsonyi mesék, amik a mai napig kedvesek a szívünknek

A diótörő és a négy birodalom (Disney+)

A klasszikus Diótörő történet Disney-féle feldolgozásában Clara egy különleges kulcsot keres, amely egy felbecsülhetetlen ajándékot rejtő szelencét nyit. A keresztapja karácsonyi bálján egy aranyfonál elvezeti a lányt a hőn áhított kulcshoz, amelynek azonban hirtelen nyoma vész egy furcsa és titokzatos párhuzamos világban, ahol később Clara találkozik egy katonával, egy csapat egérrel és három varázslatos birodalom kormányzójával. Be kell azonban merészkednie a félelmetes negyedik birodalomba, Rőt anyó otthonába, hogy visszaszerezze a kulcsot, és helyreállítsa a békét a felbolydult világban.

A fiú, akit Karácsonynak hívnak (Netflix)

A fiú, akit Karácsonynak hívnak 2021-es karácsonyi témájú brit fantasy film, amelyet Gil Kenan rendezett Ol Parker és Kenan forgatókönyvéből. A film Matt Haig 2015-ben megjelent, azonos című könyve alapján készült. A film azt meséli el, hogy egy kisfiú, Nikolas hogyan próbálja megtalálni apját Finnország zord, ellenséges északi részén. Ráadásul rájön, hogy néhány helyi lakos, köztük az apja, elraboltak egy manót, így neki kell biztonságban hazavinnie őt, hogy javítsa a manó-ember kapcsolatokat, és mert ez a helyes dolog.

Klaus, a karácsony titkos története

A Netflixen 2019-ben bemutatott Klaus – A karácsony titkos története messze a közelmúlt legjobb és egyben legszívszorítóbb karácsonyi filmje, melyet Sergio Pablos írt és rendezett, akinek ez volt az első ilyen jellegű munkája. A főbb szereplőket Jason Schwartzman, J.K. Simmons és Rashida Jones szinkronizálták. A történet a Mikulás sajátos eredettörténete, melyben egy fiatal postás, akit büntetésből helyeztek egy északi városkába, összebarátkozik egy visszahúzódó játékkészítő favágóval.

Reszkessetek, betörők! (Disney+)

Bár nem tipikus mesefilm, de ha karácsonykor egy ki szórakozásra vágyunk a gyerekekkel, kár lenne kihagyni az ünnepi időszak legtradicionálisabb filmjét. A Reszkessetek betörők (eredeti cím: Home Alone, szó szerint: Otthon egyedül) 1990-ben bemutatott amerikai filmvígjáték Chris Columbus rendezésében. A főszerepekben Macaulay Culkin, Joe Pesci és Daniel Stern láthatók. A Reszkessetek betörők minden idők egyik legsikeresebb karácsonyi filmje. Magyarországon a nagyobb kereskedelmi tévécsatornák szinte minden karácsonykor sugározzák. Miért? Mert "Nincs karácsony Kevin nélkül!".