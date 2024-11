Érezd az ünnepet a bőrödön is karácsonyillatú termékekkel

A karácsonyi készülődést nem lehet elég korán elkezdeni, és a karácsony nem muszáj, hogy csak a dekorációról és az ételekről szóljon, ugyanis akár te magad is lehetsz karácsony illatú. Ebben a cikkben olyan szépségápolási termékeket szedtünk össze, amelyektől garantáltan karácsonyillatod lesz.

A karácsonyillat egész nap veled maradhat

Forrás: Shutterstock

Karácsonyillat: válassz ilyen szépségápolási termékeket

A karácsonyt olyan illatokkal azonosítjuk, mint a fenyő, a szegfű és a narancs, illetve nem maradhatnak le az isteni karácsonyi ételek és italok sem, mint a forralt bor, a mézeskalács és a forró csoki sem. Manapság a szépségápolással foglalkozó márkák az ünnepek alatt izgalmas, karácsonyra emlékeztető termékek sokaságával árasztanak el minket. Nem muszáj a karácsonynak otthon maradnia, viheted magaddal is egy testpermet, ajakbalzsam vagy kézkrém formájában, így egész nap karácsonyillat leng majd körül.

Karácsonyillatú puha kezek

A kézkrém a téli hidegben elengedhetetlen kelléke a mindennapjaidnak, és ha karácsonyimádó vagy, akkor szükséged van egy szezonális kézkrémre, hogy érezhesd az ünnepek illatát a nap minden percében. Az almáspite a karácsony egyik kedvenc édessége, illata igazi otthon érzéssel fog elárasztani.

Kéz-és lábápoló krém, ár: 980 Ft

Forrás: brillbird.hu

Fürdőzz a karácsonyban

A hosszú hideg téli napok után egy kád forró fürdő vagy zuhany mindenkinek nagyon jól esik. Ha pedig ezt megfűszerezheted egy kis karácsonyillattal, akkor még jobb kedved is lesz. A bogyós gyümölcs vagy az almás pite illata igazi karácsonyi hangulatot idéz majd fürdés közben.

Tusfürdő, ár: 1 749 Ft

Forrás: dm.hu

Fürdőhab, ár: 2 365 Ft

Forrás: makeup.hu

Ápold a bőröd karácsonnyal

A testápolás elengedhetetlen része kell, hogy legyen a rutinodnak, mert a téli hidegben a bőröd gyorsabban fog kiszáradni, így gondoskodnod kell az állandó ápolásról. Ezt teheted egy szezonális illatokban gazdag testápolóval is. A mézeskalács és a bogyós gyümölcs illata garantáltan meghozza a karácsonyi hangulatot és egész nap veled marad.

Testápoló, ár: 1 690 Ft

Forrás: douglas.hu

Testápoló ajándékcsomag, ár: 3 199 Ft

Forrás: shop.rossmann.hu

A hajad se maradjon ki

A hajadnak is varázsolhatsz karácsonyillatot. A karácsonyi samponok és hajpakolások mellett van egy olyan megoldás, amihez még csak hajat sem kell mosnod és valószínűleg tartós is lesz, ez pedig a hajpermet. Ezúttal karácsonyi gyümölcs és virágillat ötvözetéből készült hajpermetet ajánljuk, amit egyébként a bőrödre is fújhatsz.