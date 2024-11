6 téli sminktrend, amelyeket te is könnyedén alkalmazhatsz

Szatén bőr

Forrás: instagram.com/cgonzalezbeauty

Fázós lány smink

Szeretjük, amikor egy téma köré épül egy trend, a fázós lány sminktrend (angolul „cold girl makeup”) már tavaly télen is hódított, és idén is visszatért. A smink lényege a pirosító és a fényes szemhéjsmink, ami olyan hatást kelt, mintha egész nap a hóban lettél volna. Szerezz be egy szép pirsoítót az orcádra, vidd fel highlighterrel. A highlighterből kerüljön az orrod hegyére és a szemöldököd alá is.