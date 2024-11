Figyelmeztet a szakértő: emberi vizelet is lehet az olcsó parfümökben

A prémium parfümök mindig is a fényűzés szimbólumai voltak. Azonban a magas árak sokakat arra csábítanak, hogy olcsóbb, hamisított alternatívákhoz forduljanak. De vajon mit rejt az a flakon, amit gyanúsan alacsony áron vásárolunk meg? A legújabb kutatások szerint akár olyamiket is, amiket biztosan nem szeretnénk magunkra fújni: akár emberi vizelet is lehet bennük.

„Igen, jól hallotta – vizeletet" - az olcsó parfümökért az egészségünkkel fizethetünk

Egy elismert illatszakértő, aki a hamisított termékek laboratóriumi vizsgálatát végzi, megerősítette: a hamis parfümök összetevői között emberi vizelet is előfordulhat. „A rendőrség által lefoglalt minták laboratóriumi elemzése kimutatta, hogy ezek a parfümök vizeletet tartalmaznak. Igen, jól hallotta – vizeletet" - mondta Ant Robinson.

Ez azonban nem csupán undorító, hanem komoly egészségügyi kockázatokat is rejt.

A vizelet baktériumokat és más káros mikroorganizmusokat hordozhat, ráadásul a hamis parfümökben nincsenek jelen a megfelelő tartósítószerek vagy vegyi anyagok, amelyek megakadályoznák a baktériumok elszaporodását.

A szakértő további sokkoló információkat is megosztott. A hamisított parfümökben gyakran előforduló formaldehid és policiklikus aromás szénhidrogének növelhetik a daganatos betegségek kockázatát. „A formaldehid expozíció összefüggésbe hozható az orrgaratrák, leukémia és más ráktípusok kialakulásával. A policiklikus aromás szénhidrogének pedig a bőrrák és a tüdőrák kockázatát emelhetik."

Ezen kívül az olyan vegyi anyagok, mint a ftalátok és mesterséges pézsmák, hormonális zavarokat okozhatnak.

Ezek az anyagok képesek utánozni az ösztrogén hatását, és megzavarhatják a szervezet természetes hormontermelését. A hamis parfümök további kockázatai közé tartoznak a bőrirritációk, allergiás reakciók és ekcéma. Ezek a termékek ugyanis gyakran tartalmaznak allergéneket és bőrirritáló anyagokat, amelyek a flakonon nem kerülnek feltüntetésre.

A szakértő tanácsa világos: kerüljük a gyanúsan olcsó parfümöket, és vásároljunk megbízható forrásból. Az egészségünk túl értékes ahhoz, hogy kockáztassuk egy hamis illatért.