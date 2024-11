Vashiány – a férfiakat is érinti, de nem mindegy, mivel pótolják a vasat

A kezeletlen vashiány idővel vashiányos vérszegénységgé, anémiává súlyosbodhat

Miért kell a vas a szervezetünknek?

A vas valamennyi szervünk működéséhez szükséges, segít abban, hogy energikusak legyünk, tudjunk koncentrálni, de hozzájárul a gyomor-bélrendszeri folyamatok és az immunrendszer megfelelő működéséhez is.

Mikor kell vashiányra gyanakodni? A vashiány tünetei sokszor alattomosan, lassan alakulnak ki, ezért nehéz a betegség korai felismerése. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a fáradtság, gyengeség, letörtség, sápadtság. Emellett megjelenhet hajhullás, körömtöredezés, hideg végtagok és akár fülzúgás is, ami további pszichés tünettel járhat. Ezenkívül étvágytalanság vagy épp annak ellenkezője is jellemezheti a vashiányos állapotot, és nem ritka a nyelvégés, fájdalmas nyelészavar sem. Gyermekeknél késleltetheti a fejlődést és figyelemzavart is okozhat, ezért náluk még fontosabb, hogy időben kiderüljön a probléma.

Eltitkolt betegség is okozhat vashiányt

Férfiaknál a vashiány, vagy annak súlyosabb formája, a vérszegénység kialakulhat a gyomor- és béltraktus elhúzódó vérzése kapcsán is, ami például aszpirin és más nem-szteroid gyulladáscsökkentők tartós szedése miatt is bekövetkezhet.

De remek példa erre a 39 éves Zoltán esete is, aki hosszú ideje küzdött a vérző aranyerével, ám annyira szégyellte betegségét, hogy inkább csöndben szenvedett, nem kért segítséget, végül teljesen legyengült állapotban került csak szakemberhez. A felesége támogatta be a rendelőbe, mert egyedül a járás is nehezére esett. Mint kiderült, az állandó vérzés miatt vashiányos vérszegénysége lett.

Megelőzés táplálkozással Megelőzésként elegendő lehet a kiegyensúlyozott, vegyes étrend követése, amely magában foglalja egyebek mellett a vasban gazdag vörös húsokat, májat, spenótot, lencsét, valamint a vasfelszívódást segítő, C-vitaminban gazdag ételeket.

A felnőttek vasbevitelének javasolt mennyisége átlagosan 10-15 mg naponta. A vas számos élelmiszerben megtalálható, például különböző húsfélékben és a májban. A vasellátottság a vasbeviteltől, -felszívódástól és -veszteségtől függ. Bizonyos élelmiszerek és italok, illetve a bennük lévő ásványi anyagok és nyomelemek csökkentik a vas felszívódását (pl.: rostos ételek, tea, kávé, korpa, kalcium, réz), míg mások elősegítik azt (C-vitamin). A megelőzés érdekében tehát javasolt változatos, vasban gazdag étrendet követni.

Kezelés vaspótlással Vashiány, vagy annak súlyosabb formája, a vashiányos vérszegénység esetén azonban magas vastartalmú vaspótlók szedésére van szükség, a hiány megszüntetésére önmagában a táplálékvas nem elegendő.

A vaskészítmény kiválasztásánál vedd figyelembe a készítmény elemivas-tartalmát, a felszívódás mértékét, a beépülés hatékonyságát, az esetleges mellékhatásokat és az alkalmazás időtartamát. Vashiányod igazolásához és a megfelelő vaspótló készítmény kiválasztásához fordulj szakemberhez.