A banán tárolása: egy zseniális titok, amivel akár 3 hétig is friss maradhat

A banán tárolása nem bonyolult, ráadásul ezzek a trükkel akár hetekig is friss maradhat. A banán nemcsak finom, de igazi tápanyagbomba is, amit érdemes rendszeresen beilleszteni az étrendedbe – akár önmagában, akár smoothie-ba, zabkásába, esetleg süteménybe keverve isteni kiegészítője lehet a napodnak. Ez az édes gyümölcs, mivel igen kalóriadús, a nap bármely szakában fogyasztva energiával tölti fel a szervezeted: tele van káliummal, amely segíti az izmok és az idegrendszer megfelelő működését, ráadásul kiváló energiaforrás, így ideális választás edzés előtt vagy akár egy fárasztó nap közepén. Magas rosttartalma támogatja az emésztést, míg természetes cukrai lassan szívódnak fel. Nem mellesleg, a banánnak nyugtató hatása is van. Triptofán nevű összetevőjének köszönhetően javítja a hangulatunkat. Egyetlen nagy hátránya csupán, hogy miután betesszük a gyümölcskosárba, alig pár nap alatt megpuhul, megbarnul és így ez az ízletes finomság pikk-pakk a kukában landol. Létezik azonban egy zseniális trükk, melynek segítségével lelassítható az érési folyamat, és a gyümölcs akár hetekig is megőrzi frissességét.

Banán tárolása: egyszerű trükkel akadályozhatod meg, hogy gyorsan megbarnuljon

Banán tárolása: Erre figyelj, hogy lassabban barnuljon be

A Kitchen Tips Online nevű csatornát vezető Mike kikísérletezett egy zseniális banán tárolási trükköt, amivel késleltetni lehet a gyümölcs barnulását és idő előtt megromlását. Fogott két adag banánt, az egyiket a szokásos módon egyszerűen kirakta a konyhapulton lévő gyümölcsös tálba, a másikat pedig egy lezárt dobozba rakta. Na, és vajon melyik bírta tovább? Bizony az, amelyik a dobozban maradt.

Ha tárolásra kerül a sor, akkor arra kell figyelnünk, hogy tartsuk távol a többi gyümölcstől, kiváltképp az almától, hiszen az felgyorsítja a banán érési folyamatát a belőle felszabaduló etiléngáz miatt.

A hűtő a jó barátunk – bátran pakoljuk tele

Sokszor előfordul, hogy a banán vásárláskor még kemény, zöld és éretlen. Ilyen esetben hagyd nyugodtan a pulton, a gyümölcskosárban megérni, de ha utána nem fogyasztod el, vagy nem használod fel, tedd a hűtőbe, hogy megakadályozd a túlérést. Hidegebb körülmények között ugyanis az érésének kémiai folyamata lelassul, fagyasztása során pedig teljesen megáll. Utóbbi esetben hónapok után is kiváló smoothie, muffin vagy banán palacsinta készíthető belőle.

A banán jótékony hatása – felsorolni is nehéz

A számtalan egészségünkre gyakorolt hatása mellett a folsav mellett a banán triptofántartalma is nagyban hozzájárul a lelki békénkhez. Ez az aminosav a szerotonin előfutára, ami pedig az egyik legfontosabb vegyület a hangulatunk szempontjából: szorongást, álmatlanságot, kimerültséget és az agressziót is lehetséges kezelni vele. Emellett a triptofán a melatonin termeléséhez is elengedhetetlen, ami a relaxációt és az alvási ciklus szabályozását segíti elő.