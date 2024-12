A téli szezonban is előkerülnek az átlátszó, mélyen dekoltált vagy szép hátkivágással készült alkalmi ruhák, amelyekben nem túl kényelmes melltartót hordani, mert átlátszik, kilóg és nem nyújt túl esztétikus látványt. Itt most nem a méret a lényeg, mert kisebb mellekkel is lehet látványos a dekoltázsod melltartó nélkül, és ehhez mindössze egy jól megválasztott melltartó szalagra van szükséged, amit könnyű használni, illeszkedik a bőröd színéhez és nem fáj az eltávolítása. A Booby Tape pont ezeket tudja, és még a dekoltázsod ápolásáról is gondoskodik.

A Booby Tape melltartó szalaggal könnyen és gyorsan szép dekoltázst varázsolhatsz magadnak.

Forrás: boobytape.hu

A Booby Tape illeszkedik a bőröd színéhez és csoda szép dekoltázst varázsol majd neked

Az ausztrál márka a hollywoodi sztárok kedvence, idén májusban Magyarországon is debütált. A Booby Tape a piacon fellelhető összes melltartó szalag közül a legerősebb és legtartósabb. Légáteresztő és vízálló, így az egész estét átbulizhatod benne, mert a helyén marad, és a melleid is a helyükön tartja, mérettől függetlenül, így nyugodtan vedd fel az átlátszó csipke vagy a spagettipántos szaténruhád.

Miért jobb a melltartó szalag, mint a melltartó?

Az extra erős ragasztónak köszönhetően minden méreten használható és tartós, nem látszik ki, biztosítja a stabil tartást, így magabiztos lehetsz benne.

Ha megizzadsz, akkor sem jön le, így télen-nyáron, hidegben-melegben viselheted bármilyen ruhával. Most, hogy beköszöntött a tél, kifejezetten örülni fogsz a Booby Tape-nek, hiszen a mélyen dekoltált pulcsidhoz vagy hátul kivágott felsődhöz is könnyen használhatod.

A Booby Tape a téli időszakban is megbízható, így nyugodtan viselheted a hátul kivágott pulóveredet.

Forrás: boobytape.hu



Hipoallergén és bőrbarát, nem fog irritálni és mozgolódni, mint a melltartó, az érzékeny bőrön is használható, és maximálisan kényelmes.

A Booby Tape nagyon jól illeszkedik az alakodhoz, miközben szép formát ad melleidnek, prémium minőségének köszönhetően pedig megbízhatsz a stabilitásban és magabiztosan táncolhatsz a legpörgősebb zenére is.

Hogyan viseld a Booby Tapet?

Kinéztél egy ruhát, ami elöl teljesen zárt, de hátul a derekadig nyitott, így nem viselhetsz melltartót, mert elrontja a látványt? A Booby Tape segítségével tartást adhatsz a melleidnek egyszerű felragasztással, a mellbimbó tapasszal könnyen elrejtheted a mellbimbókat, és már készen is vagy.