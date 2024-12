A legjobb női nadrágkosztümszettek az ünnepi partikra – Termékekkel, árakkal

Ha karácsonyi partiruha, akkor nadrágkosztüm! Egyszerű, de klasszikus és csinos megoldás, ha nem szeretnél túl sokat gondolkodni a szetteden. Ha nem vagy a ruhák vagy a kezeslábasok híve, akkor a nadrágkosztüm az új legjobb barátod. Ha egyszer viseled, garantáltan te is a megszállottja leszel, hiszen sokkal könnyebb viselni, mint gondolnád. Felkutattuk a high street üzletek legjobb női nadrágkosztümjeit, úgyhogy neked már csak választanod kell.

A női nadrágkosztüm a legjobb választás az ünnepi partiba.

Forrás: Getty Images

A legjobb női nadrágkosztüm szettek, ha ragyogni szeretnél

A nadrágkosztümök a tartalékruháink minden alkalomra, a leánybúcsús hétvégéktől az irodán át a családdal való közös ebédekig. A nadrágkosztüm kényelmes és megfelelő öltözék, bármi is a dresscode. A nadrágkosztüm csinos, elegáns és nőies. Igazi girlbossnak érezheted magad benne, miközben élvezed a kényelmet, a színeket és a fazonokat. Hiszen a nadrágkosztüm is lehet modern nadrágkosztüm vagy épp alkalmibb. Most olyan alkalmi nadrágkosztümöket szedtünk össze, amelyek tökéletesek lesznek az ünnepi szezonra és még időben beszerezheted őket a high street üzletekből.

A csillogós rövidnadrágos

Nem kell csak hosszú nadrágban gondolkodni, hiszen a rövidnadrágos nadrágkosztümöt is tudod viselni csizmával és harisnyával. Ennek a szettnek izgalmas a mintája, így válassz egy egyszerű felső és cipőt hozzá.

Flitteres blézer gallér nélkül, ár: 25 995 Ft, Magas derekú flitteres bermudanadrág, ár: 11 595 Ft

Forrás: zara.com

Az ultracsillogós

Visszafogott, de mégis vagány a stílusod? Akkor egy fekete flitterekkel díszített szettet ajánlunk neked, amiben pont annyira fogsz csillogni, amennyire az esemény megköveteli.

Flitteres blézer, ár: 16 995 Ft, Flitteres nadrág, ár: 11 995 Ft

Forrás: pullandbear.com

A különleges szabásvonal

Hátul kivágott, rövid blézer és hozzá illő bő szárú nadrág? Elég látványos szett, amit nem kell túlgondolnod, mert mindent elmond helyetted.

Rövid derekú fényes blézer, ár: 18 995 Ft, Egyenes szárú fényes elegáns nadrág, ár: 16 995 Ft

Forrás: stradivarius.com

A bársony

Az ünnepi szezonban kifejezetten gyakran készülnek ruhák bársonyból, hiszen a karácsony szellemét idézi meg ez az anyag. A különleges fényjáték miatt egy bársony nadrágkosztüm kiváló választás az ünnepi vacsorára.

Bársony öltönyblézer, ár: 36 995 Ft, Bársony öltönynadrág, ár: 20 495 Ft

Forrás: shop.mango.com

A maszkulin zakó és nadrág

A zakó és a hozzá passzoló élére vasalt nadrág egy erősebb, határozottabb megjelenést fog biztosítani, mivel maszkulin a szabása. Ha bátor vagy viseld felső nélkül, hogy egy mélyen dekoltált szetted legyen, vagy válassz egy szép selyemtopot alá, amivel elegánsabb lesz a megjelenésed.