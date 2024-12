A csipke az ünnepi szezon kedvenc viselete – Termékekkel, árakkal

A csipke viselésében az a jó, hogy kényelmes és csinos egyszerre. Nem kell feladnod a stílusod és kínoznod magad csillogós és fényes anyagú ruhákkal, mert a csipke bizony amellett, hogy mutatós, még nagyon komfortos is. Manapság már mindenféle ruhadarabot készítenek ebből a különleges anyagból, ami rendkívül elegáns megjelenést kölcsönöz viselőjének. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány izgalmas csipkedarabot, amelyekkel kibővítheted az ünnepi ruhatárad.

Forrás: Shutterstock

A csipke az ünnepi szezon alapdarabja

A csipke végigkíséri a nők életét: keresztelő ruhák, esküvői ruhák, fehérneműk, gyászruhák. A csipke az ünnepi szezonban sem szorul háttérben, főleg azért, mert egy csinos csipkefelső viselésével máris elegánsabb a szetted, de választhatsz egy csipkeruhát is, és már nem is kell gondolkozni azon, mit vegyél fel az ünnepi partira. Az évnek ez az időszaka a kiöltözésről szól, aminek nem egy újabb teendőnek kell lennie a listádon, hanem egy izgalmas tevékenységnek, amiben kiélheted a kreativitásodat is.

A divat és az öltözködés néha talán csak arról szól, hogy hogyan jelenünk mások előtt, de az ünnepi partiszezonban ez szóljon csak rólad. Pont ezért jó választás a csipke. Mint anyag, van egy különleges jellege. 2008-ban a Prada egyik divatbemutatója a csipkéről szólt, nem véletlenül, hiszen Miuccia Prada a saját bevallása szerint az anyag megszállottja.

Mutatjuk a legszebb darabokat a high street üzletekből

Csipkefelső

Ing, blúz vagy egy egyszerű póló. Ha csipkéből készül, akkor garantáltan drámai hatást fog kelteni és gyönyörűen elegáns megjelenést biztosít majd, úgyhogy arra bátorítunk, szerezz be egy csipkefelsőt, amiben kényelmesnek és magabiztosnak érzed magad.

1.Megkötős csipkeblúz, ár: 19 995 Ft 2. Kontrasztos csipkés rövid felső, ár: 10 995 Ft

Forrás: 2.hm.com, zara.com

Csipkebody

Akár fehérneműként, akár felsőként viseled, a csipkebody egy alapdarab a gardróbban. Szexi, de elegáns, és nagyon csinos, ha egy egyszerű fekete nadrággal és blézerrel párosítod.

1. Hosszú ujjú, csipkés Disney Bambi body, ár: 10,995 Ft 2. Pántos, csipke body, ár: 6,995 Ft

Forrás: bershka.com, stradivarius.com

Csipkeruha

Egy elegáns csipkeruha minden nő szekrényében ott kell, hogy legyen. Legyen az hosszú vagy rövid, neutrális vagy színes; elengedhetetlen, mert minden eseményre tökéletes választás lesz majd.