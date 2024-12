Zsíros arcfeltöltés az új trend! A botox már a múlté?

Ezt a kezelést a fiatalabb generáció is bátran kipróbálhatja, ugyanis olyan problémákra is megoldást nyújthat, amelyek a ráncosodás előtt sújtják az arcunkat. A zavaró aknés hegek, illetve szem alatti sötét karikák kezelésére is alkalmas ez az eljárás – magyarázta a szakember. – Idősebb korban a zsírbetöltés társítható arcfelvarrással, jelentősen javítva minkét eljárás előnyeit. A facelift hatékonyan foglalkozik a bőr megereszkedésével, míg a zsírbetöltés növeli a térfogatot, és javítja a bőr textúráját. Rendkívül fontos, hogy a páciens elegendő donorzsírral rendelkezzen, ez általában 20-40 ml zsírt jelent. Azoknál a pácienseknél, akiknek a testtömegindexe legalább 22, elegendő mennyiségű zsír található ahhoz, hogy elérjék a kívánt eredményt. A pácienseknek továbbá törekedniük kell a stabil súly fenntartására, mivel a súlyingadozás befolyásolhatja az eredmények hosszú távú élettartamát.