4 hidratáló összetevő, amitől csodás lesz a bőröd

A nyári bőrápolás legfőbb célja, hogy megvédjük bőrünket a naptól, a sótól és az izzadságtól. Télen azonban új kihívásokkal kell szembenéznünk. A hideg időjárás és a száraz, beltéri levegő kiszáríthatja bőrt, vagy súlyosabb esetekben hámlóvá, irritálttá és fájdalmassá teheti. Viszont, ha megfelelő bőrápoló összetevőket használjuk, akkor minden elkerülhető, ráadásul ezek az összetevők megőrzik a bőr nedvességét és megvédik a bőrt a környezeti hatásoktól. Amikor új bőrápolási terméket használsz, mindenképp nézd meg az összetevők listáját. Ha ezzel a 4 hidratáló összetevővel találkozol, akkor a bőrödnek máris jobb lesz.

Ezek a hidratáló összetevők garantáltan ápoltan tartják a bőröd a téli hideg napokon.

Forrás: Shutterstock

Hidratáló összetevők, amelyektől a bőröd csoda szép lesz

Hialuronsav

Ajánlott: Minden bőrtípusra

Bár a neve exfoliánsnak tűnhet, a hialuronsav valójában vizet vonz a bőrbe. Saját súlyának akár ezerszeresét is képes megtartani vízben, így már kis mennyiség is mély hidratációt biztosít a bőrben. Már rengeteg szakértő említette, hogy ez az egyik kedvenc összetevőjük száraz bőrre jótékony hatásai miatt. Mély hidratáló hatása ellenére nem tömíti el a pórusokat, így a pattanásokra hajlamos bőrűek is bátran használhatják.

Ceramidok

Ajánlott: Érett és/vagy nagyon száraz bőrre

A ceramidok zsírmolekulák, amelyek segítenek helyreállítani a bőr védőrétegét. Természetesen is megtalálhatók a bőrben, és bőrápoló termékekhez adva erősítik a bőr védelmét, megelőzve a nedvességvesztést. Különösen hasznosak az érettebb bőr számára, mivel az életkor előrehaladtával csökken a szervezet ceramidtermelése.

Niacinamid

Ajánlott: Irritált és pattanásos bőrre

A niacinamid a B3-vitamin egyik formája, amely hatékonyan nyugtatja az irritált bőrt. A szakértők mind pattanásokra hajlamos, mind irritált bőr esetén javasolják, mivel gyulladáscsökkentő hatású, és csökkenti a bőrpírt. Emellett segít megelőzni a vízvesztést, és jól párosítható a hialuronsavval.

Glicerin

Ajánlott: Minden bőrtípusra

A glicerin egy tiszta folyadék, amely legismertebb a szappanokban való felhasználásáról, de a bőrápolási termékekben is népszerű. A glicerintartalmú tisztítószerek megakadályozzák, hogy a bőrtől elvonódjanak a természetes olajok. Krémekben és testápolókban általában az összetevőlista elején található, és selymes textúrát kölcsönöz a termékeknek.