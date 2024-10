Mi az a femme fatale haj és miért imádják a sztárok?

A femme fatale haj az ősz legújabb trendje, amit alátámaszt Sabrina Carpenter minden megjelenése, Kendall Jenner posztjai Instagramon és Nicole Kidman Greer szerepe a Netflix A tökéletes pár című sorozatában. A frizurát Marilyn Monroe, számtalan Bond lány és a hollywoodi glamúr ihlette. A dús, de tökéletesen formázott fürtök érzéki és szexi megjelenést adnak a viselőjüknek, így akár neked is, ha ügyesen bánsz a hajszárítóval és a hajcsavarókkal.

Kendall Jenner és a femme fatale haj: tökéletesen formázott fürtök érzéki és szexi megjelenést adnak a viselőjüknek.

Forrás: Northfoto

Femme fatale haj: a sztárok kedvenc frizurája

Ki gondolta volna, hogy a dús, magasra szárított, rendezett loknikba végződő tincsek 2024-ben megidézik Hollywood Femme Fatale-ját, és tartósan maradnak is a szezonra.

A femme fatale elnevezést a titokzatos, csábos, gyönyörű nők kapták, akik pont ezekkel a tulajdonságaikkal voltak képesek elcsábítani szeretőiket, és gyakran csapdába csalni őket. A femme fatale elnevezés francia eredetű és „halálos nőt” jelent. Megidézte azt az archetípus nőt, aki a művészetben és az irodalomban számos alkotót megihletett. Marilyn Monroe, Marion Cotillard, Glenn Close, Sharon Stone és Nicole Kidman pedig a filmek világában keltették életre, és nem egyszer bújtak femme fatale nők szerepében. De femme fatale volt a James Bond útjába kerülő nők többsége is, akik nélkül nem lett volna Bond, James Bond. Meg kell említenünk Diana hercegnét is, aki szintén igyekezett rövid, de annál stílusosabb frizuráját mindig tökéletesre szárítva hordani, amivel abszolút okot adott nők ezreinek, hogy lemásolják dús és karakteres hajstílusát.

Nicole Kidman nem egyszer bújt a filmek világában femme fatale nők szerepébe.

Forrás: Northfoto/ZUMAPRESS.com

Hollywood és a Femme fatale haj

A femme fatale nő szexi, megjelenése tökéletes, haja dús loknikba rendezett, keretet ad arcának és csábos tekintettel igézi áldozatait. 2024-ben Sabrina Carpenter, Kendall Jenner és Nicole Kidman is felkerültek a femme fatale hajat viselő nők listájára.

Sabrina Carpenter az abszolút femme fatale haj megtestesítője, aki hónapok óta tökéletesre göndörített frufruval, hosszú, szőke, rendezett hajjal egészíti ki szexi színpadi szettjeit. Kendall Jenner szőke frizurájának debütálása után, kísérletezések sorát kezdte meg. Az egyenestől a dús hajtövekig és loknikig mindent kipróbált új színével, természetesen a femme fatale hajat is. Nicole Kidman A tökéletes pár című sorozatban jelent meg a tökéletesre szárított femme fatale hajjal, de nem mehetünk el a Menendez fiúk történetét feldolgozó Szörnyetegek: A Lyle és Erik Menendez-sztori című Netflix sorozatban Kitty Menendez (Chloë Sevigny) karaktere mellett sem, aki ugyan a ’80-as évek tipikus femme fatale haját viseli, de ezzel is ugyanúgy inspirálja a 21. századi nőt.