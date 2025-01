Hajfestés a várandósság alatt — szabad, vagy sem?

Hajfestés a várandósság alatt — igen vagy nem? Sokakban merül fel a kérdés, hogy a terhesség ideje alatt lehet-e hajat festetni, teljesen jogosan. Néhány hajfesték ugyanis többféle olyan kémiai összetevőt és alacsony dózisú toxikus kemikáliát is tartalmazhat, amelyek közül van, amelyik ártalmas lehet a szervezetre. A vegyi festés során ráadásul a hajszálban levő természetes festékpigment elroncsolódik, és a helyére mesterséges festékanyag kerül hidrogénperoxid segítségével. De vajon van ennek jelentősége a terhesség időszakában?

Hajfestés a várandósság alatt: érdemes csökkenteni a kockázatot

Forrás: Shutterstock

Hajfestés a várandósság alatt: veszélyes vagy teljesen megengedett?

A hajfestési szokások megváltoztatása fontos

A terhesség alatt a megváltozott hormonháztartás hatására változik a haj szerkezete, és másképpen reagálhat a korábbi festékre is. Ha már mindenképp változtatni szeretnénk a hajszínünkön a várandósság ideje alatt, váltsunk észszerűen, válasszunk biztonságosabb megoldást. Teljes hajfestés helyett olyan technikát érdemes kipróbálni, ahol megoldható, hogy a festék ne érintkezzen a fejbőrrel. Ilyen például a melír, az ombre és a balayage, amikor a hajszálak fóliába kerülnek, ezáltal a fejbőrhöz is kevesebb vegyszer ér.

A rendelkezésre álló kutatások alapján biztonságos a hajfestés várandóság ideje alatt is. De fontos, hogy ne vigyük túlzásba, a hajfestés legfeljebb négyszer jöhet szóba terhesség alatt.

Válasszunk megfelelő fodrászt

Ezekkel a technikákkal jól kezelhető az átmenet a lenőtt természetes hajszín és a festett szín között. Az Instagramon találhatunk ehhez több inspiráló fotót is, és láthatjuk, hogy ezt a megoldást választotta Kate Hudson és Blake Lively is. Aki pedig nem szeretne lemondani a megszokott hajszínéről, azoknak melír-technikával akár teljes-festés hatást is el lehet érni, ám ehhez nagy szakértelem szükséges, ezért az eljárást semmiképpen se végezzük el otthon, bízzuk inkább profi fodrászra az munkálatokat.

A kritikusabb időszakban, a terhesség első három hónapjában akár el is hagyhatod a hajfestést

Forrás: Shutterstock

Terhesség alatt kényeztet az új frizura élménye

Nemcsak a hajfestési szokásainkat, hanem a fazont is érdemes megváltoztatni a várandósság ideje alatt. Egyrészről a terhesség során megváltozhat, kerekebbé válhat az arcforma, amihez előnyösebb lehet egy új frizura. Az sem baj, ha a frizura könnyen kezelhető, mert a szülés utáni első hetekben és hónapokban biztos kevesebb idő jut majd rá, mint amennyit szeretnénk. És ami talán a legtöbbet nyom a latban, hogy jót tesz ilyenkor a léleknek is a megújulás. A kismamák gyakran tétováznak, vajon melyik a legideálisabb frizura a szoptatás időszakában, de ilyenkor sem feltétlenül kell a rövid haj mellett dönteni. A hosszú haj is könnyen kezelhető, ha lófarokba fogva hordja a kismama.

