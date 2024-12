Eleged van a bőrhibákból? Így tüntesd el hatékonyan

Mindannyian vágyunk arra, hogy bőrünk szép és egészséges legyen, de néha zavaró bőrhibák – pattanások, foltok, sötét karikák – árnyékolják be a mindennapokat. A jó hír az, hogy nem kell drága kozmetikumokra költened, hiszen természetes módszerekkel is sokat tehetsz bőröd ragyogásáért. Olvass tovább, és fedezd fel a legjobb otthoni praktikákat!

Praktikák bőrhibák ellen

Pattanások ellen

Paradicsommal

A sok savat tartalmazó friss paradicsommal jól fertőtlenítheted a pattanásos, mitesszeres bőrfelületet. Hámozz meg, majd karikázz fel egyet, és 15 percre helyezd az arcodra a szeleteket. Végül langyos vízzel öblítsd le, és töröld szárazra.

Uborkával

A zöldség leve tisztító, frissítő és nyugtató hatású. Próbáld ki az alábbi egyszerű maszkot: 1 db kisebb uborkát pépesíts botmixerrel, majd adj hozzá 2 csepp rozmaringolajat. Ezután az egészet forgasd bele 1 db tojásfehérjéből vert, kemény habba. Óvatosan vidd fel az egészet az arcodra – a szemkörnyéket kihagyva! –, és 15 perc elteltével mosd le.

Grépfrútmagolajjal

A déligyümölcs magjának jótékony hatásait szinte felsorolni is nehéz, ám azt kevesen tudják, hogy gyulladáscsökkentő hatása miatt a pattanások ellen is bevethető. Tegyél 1 csésze vízbe 15 csepp grépfrútmagkivonatot, és ezzel töröld át a piros pöttyöket. Ne mosd le, hogy beszívódhasson!

Szeplők, májfoltok halványítása

Az arcot színező, apró pöttyökről megoszlanak a vélemények: a többség szexinek, vonzónak tartja őket, ám van, aki szeretne megszabadulni tőlük. Ha te is az utóbbiak táborát gyarapítod, próbáld ki a zsíros tejfölből álló arcmaszkot! Heti 2 alkalommal 10-15 percre kend az arcodra, majd mosd le. Hasonlóan halványít a citromlével történő lemosás is, azonban az érzékeny, száraz bőrt a gyümölcssav irritálhatja! Májfolt ellen is hasonló praktikákat vethetsz be, és jó tudni, hogy a napfényes téli időszakban is ajánlott az érintett bőrfelületen a napvédő készítmények használata.

Sötét karikákra

Jeges borogatás

A duzzadt, karikás szemmel csodát művel a hideg. Tekerj 2 db nagy méretű jégkockát egy-egy frottír kéztörlőbe, és tedd pár percre a csukott szemhéjadra. Az is segít, ha lehűtesz a fagyasztóban 2 db fém kiskanalat, és a homorú felüket rövid időre óvatosan a szemed alá helyezed.

Frissítő teafilter

A koffeintartalmú ételek, italok élénkítenek – ez a bőr esetében is így van. Áztass be forró vízbe 2 db teafiltert, majd hűtsd le őket, és helyezd a becsukott szemedre. A szemkörnyéki felület felfrissül, a karikák elhalványulnak.

Jótékony korrektor

Soha ne próbáld meg vastag alapozóréteggel eltüntetni a sötét foltot! Az erős sminkkel történő ellensúlyozás sem jó ötlet. Ilyenkor a korrektor vagy a színezett hidratálókrém alkalmazása a legcélszerűbb – de csak vékonyan!