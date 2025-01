Parfümtrend: 2025 a sós illatok éve lesz

2024 nagyon sok különleges illattal és illattrenddel találkozhattunk már: számos sztár készített saját parfümöt, előtérbe kerültek a gourmand illatok, de a fenntarthatóság szem előtt tartásával is jó pár aroma készült el. A parfümök világa tele van innovációval, és már most megállapíthatjuk, hogy mely illatok kerülnek előtérbe a 2025-ös évben. A különlegességek mellett a nosztalgia is helyet kap az illatösszeállításokban, az édes és a sós váltakozik, így a választék szélesebb lesz, mint gondolnád. Mutatjuk az illattrendeket, amelyekkel valószínűleg te is találkozni fogsz 2025-ben.

Az édes illatok mellett nagy trend lesz a sós aromák használata a 2025-s illattrendek szerint.

Forrás: Shutterstock

2025 illattrendjeiben a só is helyet kap

Édes élet, édes illatok

Az édes parfümök népszerűségének növekedése abból fakad, hogy kényelmet, kényeztetést és ismerősséget keltenek, különösen bizonytalan időkben. A lágyabb, meghittebb, melegebb kompozíciók irányába haladunk, nem pedig az egyszerű, vaníliás parfümök felé. Gondolj olyan aromákra, mint a szerecsendió, a kasmír vagy a sós karamell, amelyekhez szokatlanabb elemek, például fémes vagy ásványi jegyek társulnak. Ezen felül a juharszirupos és diós jegyek is egyre több figyelmet kapnak. A parfümök világába is belépett az innováció és a mesterséges intelligencia, és egyre több illat készül úgy, hogy relaxációt, feltöltődést, boldogságot és derűt idézzen használójában. Ha már minden nap használjuk a parfümöt, miért ne hathatna a hangulatunkra is?

A természet illata

Várható volt, hogy a fák és földes illatok kerülnek a középpontba, amelyeket valóban a természetből merítenek. Ezt már 2023-ban és 2024-ben is láthattuk, hiszen egyre több kutatás volt arról, hogy hogyan lehet a természet illatát parfümbe zárni. 2025-ben tovább fejlődik a parfümtudomány, és az olyan jegyek, mint az írisz és a nárcisz kerülnek előtérbe modern módokon.

Erőteljes hangsúly lesz a szantálfán és cédruson, de új megközelítéseket is látni fogunk a klasszikusokban, aromás és gyógynövényes illatokkal kiegészítve, mint a kakukkfű, bazsalikom vagy zsálya.

A só illata

Ahogy a gourmand parfümök fejlődnek, várható, hogy egyre inkább a sós irányba is elmozdulnak. Olyan jegyekre lehet számítani, mint a rizs és a matcha, amelyek váratlanok, de mégis tejfölösek és krémesek valamilyen mértékben.

De más ételi hangulatú illatok is megjelennek majd. A paradicsom nagy szerepet kap az otthoni illatosításban, de az édeskömény, olíva, paprika, rozmaring is hozzáad egy aromás, földes jellegzetességet egy olyan parfümhöz, amely még mindig megőrzi a megszokott gourmand ínycsiklandóságot, de teljesen egyedi módon.