Régi parfümmítoszt cáfol meg a szakértő: így fújd, hogy tartós legyen

Évek óta használsz parfümöt, már rengeteg cikket elolvastál arról, hogy mitől lesz tartósabb és egyik sem vált be? Pedig a trükkje egyszerűbb, mint gondolnád, de nem elég „csak” magadra fújni kedvenc illatod, hanem fel kell készíteni a bőröd és az egész tested. A parfüm viselésének vannak szabályai, amelyeket ha nem tartasz be, akkor hamarabb elszáll az illat. Készítettünk egy útmutatót, amelyet ha lépésről lépésre követsz, akkor a parfümöd illata akár 12 órán át is kitart.

Nem a csuklódra és nem is a tarkódra fújva lesz tartós a parfümöd.

Forrás: Shutterstock

Így lesz a parfümöd órákig tartós

1. Hidratáld a bőröd

Általános szabály, hogy a parfüm jobban tapad a jól hidratált bőrhöz. Ha illatmentes krémet masszírozol a bőrödbe, mielőtt parfümöt fújsz rá, az segít hosszabb ideig megtartani az illatot. Ez azért van, mert a nedvesség alapot biztosít az illat számára. Csak arra ügyelj, hogy illatmentes terméket használj, hacsak nincs olyan testápolód, amely azonos illatú a parfümöddel, vagy ha nem szeretnéd a különböző illatjegyeket rétegezni, amiről a cikkben még írunk.

2. Fújd a pulzuspontokra

Célozd meg közvetlenül a pulzuspontokat, azaz a csuklóidat, a könyökhajlataid belső részét, a tarkód és a térdhajlatokat. Ezek a testhőmérséklet természetes ingadozásaira reagálnak, és ennek eredményeként egész nap kibocsátják az illatot. Ez a szabály leginkább az eau de parfumöknél, olajoknál és extraiteknél működik, mivel ezek koncentráltabbak, tehát ezekből egy apró permet a pulzuspontokra már elegendő. Ha eau de toilette-et vagy testpermetet használsz, ezeket szabadabban permetezheted az egész testedre.

3. Ne dörzsöld össze a csuklóidat

Gyakori, hogy a parfüm felvitele után összedörzsöljük a csuklónkat, de a szakértők szerint ez óriási hiba, mert felgyorsítja az illat elpárolgását, mivel megtöri az illatmolekulákat, és túl sok súrlódást, illetve hőt hoz létre a bőrön. Csak simán fújd a csuklódra a parfümöt és hagyd megszáradni.

4. Permetezz a hajadra

Ezenkívül egy kis parfümöt a hajadra is fújhatsz, csak ügyelj arra, hogy ne vidd túlzásba, mivel a haj általában sokkal tovább megtartja az illatot, mint a bőr.

Óvatosan, de fújd be a ruhádat, ugyanis a szövetek szintén hosszabb ideig tartják meg az illatot, mint a bőr, így az extra tartósság érdekében a ruhádra is fújhatsz kedvenc illatodból. Légy óvatos, ha kényes vagy világos anyagokat viselsz, mert az alkoholalapú parfümök és permetek foltot hagyhatnak. Sok parfüm úgy van kialakítva, hogy a bőr természetes pH-jával érintkezve egyedi illatot hozzon létre, ezért a „ruha-trükköt” inkább akkor használd, ha extra hatást szeretnél elérni.