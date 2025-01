Ezek voltak 2024 legnépszerűbb és legőrültebb szépségtrendjei

2024-ben a TikToknak köszönhetően nagyon sok szépségápolási trend elterjedt. A francia lányok piros rúzsától kezdve a minimalista rutinon át a szempillaspirál bojkottálásáig, sok mindent láttunk. A furcsa szépségtrendek közül azonban három kiemelkedően népszerű volt. Ezek azok.

Mely szépségtrendek maradnak meg 2024-ből?

Ez a 3 szépségtrend volt a legnépszerűbb 2024-ben

„Morning shed” azaz reggeli vedlés

A TikTokon felhasználók milliói töltöttek fel videókat arról, hogy egy kiadós alvás után hogyan távolítják el az arcukról azokat a rétegeket, amiket lefekvés előtt feltettek: a maszkokat, a tapaszokat, a bőrfeszesítő eszközöket és a selyemsapkákat. Mi ez a trend? Ahogyan 2024 számos meghatározó szépségtrendje, a „reggeli vedlés” is a TikTokon terjedt el és nem mentes a problémáktól. A felhasználók különböző szérumokkal, szájragasztóval, hajvédő sapkával, fátyolmaszkokkal, hajcsavarókkal stb. borítják be magukat lefekvés előtt, majd reggel levideózzák, ahogy „levedlik” ezeket a rétegeket. Természetesen a bőrgyógyászok is megfogalmazták aggályaikat a trenddel kapcsolatban, ugyanis a kevesebb ebben az esetben is több: nincs szükség ennyi mindenre ahhoz, hogy feszesebb legyen a bőröd vagy tovább maradjon üde.

Egytermékes smink

A „kevesebb több" elve és a minimalizmus erősen dominálták a szépségipart 2024-ben. Az év egyik kulcstrendje: minél többet kihozni kevesebb időből, energiából és termékből. Emily Wood sminkmester „scribble liner” technikája, amely során kizárólag ajakceruza segítségével készít teljes arcformázást, több mint 25 millió megtekintést gyűjtött össze. Ennek hatására többen megpróbálták mindössze egy termékkel elérni a legszebb sminket, és ez meglepően jól sikerült. Ami a bőrápolást illeti, különösen az aktív hatóanyagok használatával kapcsolatban volt nagy trend mindössze egy termék használata. A bőrgyógyászok és a szakértők szerint azonban ezt a trendet érdemes hátrahagyni. Mi is így gondoljuk, hiszen az arc különböző területeire különböző kozmetikumok valók!

Demure beauty

A demure beauty a visszafogott szépséget jelenti. Ez a trend is TikTokon terjedt el, amely kivételesen nem egy káros irány. Letisztult, sallangoktól és túlzásoktól mentes, időtálló, mégis trendi irányzat, amelynek 2025-ben is érdemes hódolni. A Tiktokon egyébként nemcsak a sminkelési stílus, hanem maga a „demure” kifejezés is hatalmas népszerűségnek örvendett. A felhasználók összehasonlították, és „demure” vagy „nem demure” kategóriákba sorolták ruháikat, életsílusukat, fotóikat és szinte mindent, népszerűségét látva ez a trend valószínűleg velünk marad 2025-ben is.