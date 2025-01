3. Ultra friss bőr

A cél, hogy a sminked úgy nézzen ki, mintha nem is lenne rajtad semmi, csak szuper friss lenne a bőröd. A matt helyett most a fényes, üveges hatású bőr lesz a trendi, amit a koreai szépségápolásban jártasak már nagyon jól ismernek. A fedés most minimális legyen és inkább csillogjon minden, amit a bőrödre kentél. Ehhez használj folyékony alapozót, lehetőleg nagyon könnyű állagút. Találkozhatsz manapság már olyan alapozókkal, amelyekben minimális csillám biztosítja a bőröd fényét és csillogását. Természetesen lehet, hogy sminkre sem lesz szükséged, mert a bőröd már fényes és ragyogó.

4. Fókuszálj a pirosítóra

Elő a legerősebb színben pompázó pirosítóval. Használd a különböző színű pirosítókat arra, hogy megmutasd a személyiséged minden árnyalatát. Az egyik módja, hogy behódolj az új pirosító őrületnek, hogy a megszokottnál lejjebb húzod a pirosítót, nemcsak az orcádra helyezed el, így úgy fogsz kinézni, mint ha természetesen elpirulnál.

5. Határozatlan ajkak

Ugyan a szájceruza sokak kedvence, úgy néz ki, hogy 2025-ben egyre kevesebbet fogjuk használni, hiszen a fókusz a száj természetes formáján és fényén lesz. Ehhez érdemes azzal kezdenek a szájsminked, hogy korrektorral készítesz egy alapot, amire a száj közepére felviszel egy erős sínű szájfényt. Ezután egy szájolajat használva elmaszatolod a szájfényt a száj külseje felé. Ezzel a ajkaid nem lesznek 100 százalákosan meghúzva, inkább egy természetes fényt kapnak.