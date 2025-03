Jennifer Lopez pillangós körmei a 2000-es éveket idézik meg – Te bevállalnád?

Jennifer Lopez mindig ragyogó, akár a vörös szőnyegen jelenik meg, akár egy smink nélküli szelfit posztol közösségi oldalára. . Mindig van valami extra a ruhájában vagy a sminkjében. Ezúttal azonban a manikűrjére lettünk figyelmesek, ami nem a megszokott letisztult vonalat követte, hanem valami sokkal vagányabb, ami a 2000-es évek szépségtrendjeit idézte meg.

Jennifer Lopez mindig is extravagáns stílusáról volt ismert.

Jennifer Lopez 2000-es évekbeli manikűrje új trend lesz 2025-ben

A megszokott „tiszta lány” trend ideje úgy tűnik, hogy lejárt. A Let’s Get Loud énekesnője mostanában merészebb körmöket visel. Legújabb körömszettje pedig játékos, és természetesen továbbra is teljesen csillogó, utalás a 2000-es évek elejére, egy évtizedre, amelyben karrierjét és stílusát egyaránt uralta.

Jlo pillangós manikűrje

Egy új posztban, amelyet a híres körmös, Tom Bachik osztott meg az Instagramján, Lopez gyémántokkal díszített körmeinek alapja egy irizáló, ezüst-lila árnyalat, amelyen fekete részletek pillangószárnyakat formálnak. Minden koporsó formájú körömvéget további Swarovski kristályok díszítenek, egy kis JLo-féle misztikus ragyogást kölcsönözve a megjelenésnek.

Lopez ezt a lenyűgöző manikűrt egy csokoládébarna YSL öltönnyel, Y2K-stílusú napszemüveggel és egy egyszerű fekete clutch táskával párosította, miközben Dubajban járt egy „üzleti úton.”

Bachik Lopez állandó manikűröse, aki rendszeresen megálmodja számára a tökéletes körmöket, legyen szó vörös szőnyeges estélyről vagy hétköznapi szettekről.

Hódít a Y2K, azaz a 2000-es éveket idéző szépségtrend

A 2000-es évek elejének esztétikája egyértelműen reneszánszát éli. Selena Gomez nemrégiben kettő ikonikus Y2K szépségtrendet élesztett fel legújabb klipjében: tengerészkék körmöket visel, befelé szárított bob frizuráját pedig csatokkal dobta fel.

A felcsavart tincsekből álló kontyok is visszatérnek 2025-ben, és a régóta nem használt hullámcsatok is előkerülhetnek a fiók mélyéről, mert az ezekkel készült frizurák is nagyon divatosnak számítanak majd idén.