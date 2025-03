Katalin hercegné erre a természetes botoxra esküszik: kiderült ragyogó bőrének titka

Katalin hercegné szinte minden lépését körülbelül 13 éve követjük. Ezalatt az idő alatt számtalan alkalommal láttuk szebbnél szebb ruhákban, különböző stílusos frizurákkal és természetesen a sminkje és a manikűrje sem maradt észrevétlenül. Amíg rengeteg cikk született arról, hogy mely márkák ruháit viseli, milyen termékekkel sminkelik, hogyan készül a körme, már arról is van tudomásunk, hogy milyen krémeket és szérumokat használ a hercegné, hogy mindig ragyogjon. Eláruljuk, hogy mely összetevőkre esküszik Katalin hercegné, amikor arca simaságáról van szó. A botox nem jó válasz, de a botoxhatást könnyen elérheted, ha te is ezeket az összetevőket keresed.

Katalin hercegné egy különleges szérumnak köszönhet ragyogását, aminek legfőbb összetevője a spilanthol.

Katalin hercegné arca ezektől az összetevőktől ragyog

A 42 éves hercegné egy különleges szérumnak köszönheti a puha és mindig ragyogó bőrét, amit szívesen ajánl más hírességeknek is. A szérum gél állagú, ami a spilantholra épít, amely egy helyi érzéstelenítő, amit a paracress növényből nyernek. Egy, az International Journal of Cosmetic Science-ben megjelent kis kutatás szerint a spilanthol gyorsan ellazítja az izmokat, hasonlóan a botoxhoz, és "észrevehető csökkentést" idéz elő a finom vonalakban és ráncokban mindössze egy órán belül, látványos eredményekkel, amelyek akár 24 órán át is megmaradnak.

Ez a vegán és állatkísérlet-mentes növényi alapú termék mentes a szulfátoktól, parabénektől, szilikonoktól, illatanyagoktól és GMO-któl, biztosítva, hogy egy toxinmentes kiegészítést jelentsen a szépségápolási rutinodban. Azonban tartalmaz hialuronsavat és imperata cylindricát, más néven alangfüvet, amelyek segítenek feltölteni és hidratálni a bőrt.

A spilanthol előnyei

Katalin hercegné kedvenc szérumának alapanyagának használata több okból is előnyös lehet. A spilanthol minden bőrtípuson működik, így az érzékeny és reaktív bőrűek számára is megfelelő választás. Gyulladáscsökkentő hatással bír, ami segít enyhíteni az allergiás rekaciókat, és véd az irritáció ellen. A spilanthol rengeteg antioxidánst tartalmaz, így a környezeti ártalmaktól is véd, míg hidratáló összetevőinek köszönhetően hidratálja a bőrt.