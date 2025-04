Ezek a legjobb fényvédő krémek arcra: már most szerezd be őket – Termékekkel, árakkal

Ha eddig úgy gondoltad, hogy a fényvédő krém csak a balatoni lángos mellé dukál, akkor van egy jó és egy rossz hírünk. A rossz az, hogy ez egy hatalmas tévedés. A jó viszont az, hogy még időben vagy: van lehetőséged bepótolni az UV-biztonsági restanciákat, és felvértezni az arcbőrödet a nyár - és úgy általában az élet - kihívásai ellen.

A bőrgyógyászok szerint, egész évben érdemes fényvédő krémet használni, mert az UV sugarakat a felhők sem szüntetik meg.

Forrás: Shutterstock

Ezek a legjobb fényvédő krémek, amiket érdemes már most beszerezned!

Jöhet a tipikus kérdés, amit nagyon sokszor feltesznek, ha a fényvédelemről van szó:

Miért kell fényvédőt használni még akkor is, ha nem a tengerparton éled az életed?

A napsugárzás UV-A és UV-B sugarai nap mint nap bombázzák a bőrünket, és nem, nem csak akkor, amikor a strandon épp a második gin-tonic után elalszol a napernyő árnyékában. A kutatások szerint az UV-sugárzás az öregedés 80%-áért felelős, és a bőrrák kialakulásának egyik első számú okozója is lehet.

Ezért mondják a bőrgyógyászok (és a jövőbeli ránctalan énünk is), hogy az egyik legjobb dolog, amit tehetsz a bőröddel, ha minden egyes nap, igen, még borús időben is, használsz fényvédőt.

Az SPF a bőröd nyugdíj-megtakarítása – minél korábban kezded, annál szebb lesz a jövőd.

- mondják a szépségguruk a TikTokon.

A fényvédő nem egy szezonális divatkiegészítő, hanem a legmenőbb anti-aging fegyver, amit valaha feltaláltak. Olyan, mint a fogmosás: ha kihagyod, később pórul jársz. Ezekkel a termékekkel viszont nemcsak biztonságban tudhatod az arcod, de még jól is fog esni felkenni őket.

Most pedig nézzük a krémeket, amik nem csak védenek, de még szerethetőek is.

REVOX Just Fényvédő SPF50 Ha 30ml 4 000Ft

Forrás: Marinnaud

Ha olyan terméket keresel, ami könnyű, nem ragacsos és gyorsan beszívódik, akkor ez a REVOX darab lehet a te embered. Hialuronsavat is tartalmaz, így nemcsak védi, de hidratálja is a bőrt – reggeli rohanásban is simán elfér a rutinban. SPF50, azaz komolyan veszi a dolgát.

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 SPF50+ 50ml 9 620Ft

Forrás: Notino

Ez már a fényvédők Ferrarija – erős, gyors és megbízható. A francia gyógyszertári márka új generációs fényvédője az UV-A sugarak ellen is extrém védelmet nyújt. Nem irritál, nem tömíti el a pórusokat, és annyira kellemes viselni, hogy észre sem veszed, hogy rajtad van.