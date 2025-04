Figyelem! Ha ebben a pózban alszol, éveket öregedhetsz!

Van egy dolog, amit minden bőrápolási influencer suttog a retinolmámor közepette, de valahogy sosem kerül be a TikTok-szűrt reggeli rutinvideókba: az alvás. Igen, az a nyolc órás szundi, amit vagy megadsz magadnak, vagy nem – és amitől szó szerint az arcodra van írva, hogyan bántál magaddal előző éjjel. Ránctalan reggelek? Igen, lehetséges!

Ez az alvó pozíció megmenthet a korai ráncosodástól.

Forrás: Shutterstock

Ráncosan ébredsz? Lehet, hogy nem a korod, hanem a párnád az ellenség

A bőrápolási rutin ma már a mindennapok része. Reggel arctisztító, tonik, szérum, hidratáló, fényvédő. Este dupla lemosás, sav, peptidek, retinol. És ez még csak az alapcsomag. Aztán jön a reggeli meglepi: mégis ott egy újabb kis vonal a szem mellett. Hol rontottad el? Talán ott, amikor oldalra fordulva belealudtál a párnába, mint egy éhes cica a tejbe.

A Health magazin is figyelmeztet: a bőröd szó szerint formálódik alvás közben. Az oldal- vagy hason fekvés ugyanis nyomást gyakorol az arc egy adott részére, ami hosszú távon az úgynevezett „alvási ráncokat” eredményezi. Ezek nem azonosak a nevetőráncokkal – nem a boldogságtól vannak, hanem a gravitációtól és a gyűrődéstől.

Oldalt, hason, háttal – Mit mond a bőrgyógyászat?

A bőrgyógyászok egyre inkább hangsúlyozzák az alvási pozíció fontosságát.

A háton alvás a legideálisabb, mert ilyenkor a bőr szabadon lélegzik, nem érintkezik hosszasan a párnával, és a gravitáció is végre egyszer velünk van, nem ellenünk.

Az oldalt alvók – akik jellemzően az emberiség 70%-át teszik ki – viszont számolhatnak vele, hogy hosszú távon az egyik oldaluk gyorsabban öregszik, mint a másik. Szó szerint fél arcra öregedünk. A hason alvók pedig a vérkeringés és a légzés szempontjából is hátrányban vannak – egy kutatás szerint még az élettartamot is befolyásolhatja a rossz pozíció!

Bőrápolás + alvás = valódi szépségápolás

A legjobb szérum is mit sem ér, ha az éjszaka során 8 órán keresztül nyomod bele a bőrödbe a gyűrött huzatot. Az anti-aging nemcsak a polcon kezdődik, hanem az ágyban is fontos. És itt most nem a forró hálószobai kalandokra gondolunk, hanem arra, hogyan és mivel alszol.