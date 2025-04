Selena Gomez manikűrjét akarja most mindenki, ez a tökéletes randiköröm –Termékekkel, árakkal

Ha valaki, akkor Selena Gomez igazán tudja, hogyan kell felhívni magára a figyelmet – és most nem a legújabb slágeréről beszélünk, hanem a körmeiről! A sztár nemrégiben egy lenyűgöző cseresznye vörös manikűrrel jelent meg New York utcáin, amely azóta is lázban tartja a divatvilágot. De miért is olyan különleges ez a körömstílus, és hogyan készítheted el te is? Eláruljuk a titkot!

Selena Gomez cseresznye vörös színű körmei mindent letaroltak.

Forrás: Getty Images

Mindenki Selena Gomez cseresznye vörös manikűrjét akarja

Selena Gomez legutóbbi nyilvános szereplésein egy vibráló cseresznye vörös manikűrrel tündökölt. A lenyűgöző körmöket Tom Bachik, a híres sztárkörmös készítette, aki az Essie „Rock the Runway” árnyalatát használta a tökéletes szín eléréséhez - írja egy külföldi divatmagazin. Ez a klasszikus, élénkpiros árnyalat nemcsak időtálló, hanem minden bőrtónushoz is remekül illik, így nem csoda, hogy világszerte nők milliói szeretnék lemásolni ezt a sikkes stílust.

Miért pont a cseresznye vörös?

A cseresznye vörös szín nemcsak a romantika és szenvedély szimbóluma, hanem egyben magabiztosságot és eleganciát is sugároz. Tökéletes választás egy randira vagy bármilyen különleges alkalomra, amikor szeretnéd lenyűgözni a partneredet. Ráadásul ez az árnyalat sosem megy ki a divatból, így bátran viselheted bármelyik évszakban.

Hogyan készítsd el otthon a Selena manikűrjét?

Nem kell profi manikűrösnek lenned ahhoz, hogy elkészítsd ezt a lenyűgöző körömstílust!

Előkészítés - Tisztítsd meg a körmeidet, távolítsd el a régi körömlakkot, és formázd őket a kívánt alakra. Alapozás - Vigyél fel egy réteg alaplakkot, hogy megvédd a körmeidet és meghosszabbítsd a manikűr élettartamát. Színezés - Használj egy élénk cseresznye vörös körömlakkot, és vigyél fel két vékony réteget a tökéletes fedés érdekében. Fedőlakk - Zárd le a manikűrt egy fényes fedőlakkal, hogy extra tartósságot és csillogást biztosíts.

És íme pár tipp, hogy megtaláld a tökéletes színt!

A szín, amit Selena Gomez is használt: Essie - Rock the Runway

Egy élénk, tüzes piros árnyalat, amely minden bőrtónushoz remekül illik.